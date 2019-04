Cuarenta años de ayuntamientos democráticos Los últimos políticos en activo de la añada del 79 en Andalucía Siguen en puestos de responsabilidad en Andalucía después de 40 años de debutar en política tras las municipales de 1979

Noticias relacionadas Cuarenta años de la primera alcaldesa de la democracia en Andalucía

Un 3 de abril, el de 1979, fueron elegidos como alcaldes y concejales de los primeros ayuntamientos democráticos, y a pesar de cómo ha cambiado la política y sus pueblos en todo este tiempo siguen en activo. En algunos casos ya han puesto fecha de caducidad a sus carreras políticas y no concurrirán a las elecciones municipales del 26 de mayo, otros seguirán. La mayoría asegura que ese tiempo pasado de la Transición en el que llegaron a la política fue mejor.

Gobernador del pueblo más pequeño

Le faltaban algunos años para la treintena cuando aterrizó en la política de la mano de UCD para convertirse en alcalde del pueblo más pequeño de Andalucía, Cumbres de Enmendio, en el corazón de la Sierra de Huelva. El pueblo con una única mesa electoral y una población de medio centenar de habitantes -que ha ido menguando con los años-, lo ha mantenido en el mismo lugar hasta ahora: Eulogio Páez (PSOE) es el alcalde más longevo de la provincia.

«La máquina me ha dejado de funcionar y hay que dar paso a gente, a las nuevas generaciones, que pueda moverse». Hace algunos meses, anunció que no repetiría como candidato en las próximas municipales después de que se cumplan hoy la friolera de 40 años como regidor, desde las primeras elecciones democráticas. «Me voy igual de contento y con la misma ilusión y estoy deseando ver a los jóvenes cómo empiezan a funcionar», comenta.

Dejó la nómina y el campo, es técnico forestal de carrera y funcionario de la Junta de Andalucía, por el servicio público en un pueblo que no supera los catorce kilómetros de extensión, un refugio natural y que salta a las primeras páginas en cada cita electoral por la facilidad del recuento de votos. En su memoria como en la de tantos compañeros veteranos, la seguridad de que otros tiempos políticos fueron mejores: «A nivel nacional, ahora hay menos unión política que cuando yo entré», dice.

Política generacional

Salvador Blanco Rubio (Palma del Río, 1956) está a punto de acabar su vida política. Tras las municipales del 26M dejará 40 años dedicados, especialmente, al ámbito local, su alfa y omega, convencido del papel que los alcaldes y los ayuntamientos han jugado y deben jugar.

Tenía 23 años cuando llegó al Ayuntamiento de Palma del Río. El graduado escolar bajo el brazo. Y ahí estuvo doce años como teniente de alcalde compaginando esa tarea con la de diputado en el Congreso entre 1982 y 1986. Unos años que marcarían su enfoque socialista. Años de «felipismo» en oleadas que marcó una camada entera dentro del partido. Puede que sea imposible que a los cinco minutos de estar hablando con él no salga Felipe González.

Después fue alcalde del municipio de la Vega del Guadalquivir durante 16 años seguidos sin rival y con mayorías holgadas. En total, 28 años de vida municipal. «Aquel primer ayuntamiento se dedicó a cosas básicas, poner alumbrado que no había; arreglar calles hechas un desastre, tuberías... En los pueblos, como mucho, lo que había era un campo de fútbol de tierra. El 80 por ciento del presupuesto se destinaba a personal y el resto a suministros básicos. El cambio ha sido radical».

Blanco siguió su periplo político en lo orgánico y en otro nivel como el Parlamento andaluz. Entre 1990 y 1994 fue elegido diputado regional, a lo que antecedió tres años como número dosdel PSOE en Córdoba. Luego se convirtió en un hombre clave en el tramo final de CajaSur, como vicepresidente, hasta la intervención del FROB en 2010. El tramo final de esta dilatada carrera lo está desarrollando en la Diputación de Córdoba, a la que llegó en 2011 como portavoz socialista y ahora es vicepresidente segundo de la institución.

«Aquellos políticos de 1979 teníamos una ilusión y unas ganas de servir para mejorar nuestros pueblos que ya no existe. Con el tiempo, he aprendido que la política es generacional. En aquel tiempo, tanto de izquierdas como de derechas había unos perfiles estupendos de políticos. Mucho nivel. Hoy los políticos siguen siendo el reflejo de la sociedad en la que viven», sentencia.

Casi de todo

Un parte considerable de la sociedad cree que la cosecha política de 1979 es a la democracia lo que Único de 1970 a Vega Sicilia: su mejor añada. Exponente de aquella época, y de las sucesivas, es el militante socialista Felipe López, hace 4 décadas concejal de su ciudad, Alcalá la Real, y hoy parlamentario autonómico del PSOE de Jaén. López califica de ejemplar la etapa de la transición porque, según expone, «España vivía dentro de la canción de Jarcha».

Libertad, luz y emoción son conceptos que Felipe López asocia con la transición, de la que él, un joven psicólogo, fue partícipe desde dentro. López fue concejal desde el 70 al 83. En el 87 fue elegido alcalde de su municipio con una amplísima mayoría. Entre el 93 y el 95 representó a la circunscripción jiennense en el Congreso de los Diputados. Ha sido también presidente de la Diputación durante 15 años, después senador y consejero de Fomento.

A juicio de Felipe López, aquel período iniciático se caracteriza por una fortísima carga de ilusión colectiva que hizo posible lo que parecía imposible, la metamorfosis pacífica de la dictadura a la democracia. Y esto porque, según expone, los españoles fueron conscientes de que tenían que construir el futuro con sus manos y de que tenían que hacerlo desde la concordia, una palabra ahora en desuso, según reconoce el dirigente socialista.

López, que se define como optimista antropológico prevé que todo acabará bien, pero dice ser consciente de que ahora la política «se ha envilecido». Tras matizar que su criterio no es partidista, sitúa la zona cero de la demolición del sistema de valores en el primer gobierno de Aznar, que es cuando, a su juicio, surge como estrategia el todo vale ahora imperante. Lo que se traduce, aclara, en una falta de altura de miras y en una menor generosidad.

Regidor perpetuo

Juan Manuel Sánchez Gordillo, 67 años, es a Marinaleda, Sevilla, lo que una uña a su carne: no se entiende uno sin el otro. Desde 1979 es su alcalde y ha hecho de su pueblo, donde nació en una familia humilde, un referente noticioso. Si famoso es el pañuelo palestino al cuello, no menos lo fueron sus sábados rojos donde pretendía que todos los vecinos hicieran trabajos comunitarios gratis para el bien del municipio. O las cooperativas agrícolas donde pretendía implantar su utopía comunista de que la tierra en manos de los trabajadores podía ser más que suficiente para llevar una vida digna donde no tuvieran que intervenir el capital para tener cada familia de Marinaleda una casa y un salario digno.

La realidad es que las alcachofas que se siembran en los campos que la Junta de Andalucía les regaló dan para lo que dan y han tenido serios problemas con las deudas contraídas tanto con la luz consumida como con el agua, que en su momento también pensaron que eran públicas y no había que pagar por ellas. Sánchez Gordillo siempre estuvo en todas las salsas sindicalistas de la izquierda de la izquierda: el Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) y el Sindicato de Obreros del Campo (SOC).

Desde 1994 hasta 2000 y desde 2008 hasta 2014 compatibilizó su alcaldía con un asiento en el Parlamento Andaluz por IU. Se declara «comunista o comunitarista», como cree que «se sintieron Cristo, Gandhi, Marx, Lenin y el Che». Sus últimas apariciones en público ocupando fincas quedaron muy atrás, pero sigue en su pueblo. Sus últimos achaques no le impedirán presentarse de nuevo a las elecciones, fiel a sus ideales, para agrandar su singular leyenda en el municipalismo tras 40 años en el cargo.