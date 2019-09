La Universidad de Granada pide otra financiación dónde no sólo prime el número de alumnos La rectora de la Universidad de Granada, Pilar Aranda, aboga para que se tenga en cuenta los resultados y no repartan los fondos «al peso»

S. A. Sevilla Actualizado: 17/09/2019 22:23h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La rectora de la Universidad de Granada, Pilar Aranda, ha reclamado un nuevo modelo de financiación para las universidades que sustituya al actual, vigente desde hace más de una década, y del que espera que tenga en cuenta los resultados y no reparta los fondos «al peso».

Aranda ha pedido a la Junta un nuevo modelo de financiación que sustituya al vigente desde 2007 y ha lamentado que se mantenga una fórmula que «perjudica seriamente» a la Universidad de Granada porque «está hecho al peso» y solo tiene en cuenta el número de estudiantes.

La rectora de Granada ha hecho estas consideraciones durante un encuentro con los medios ante el inicio del curso académico en el que ha adelantado que la Junta y el resto de rectores están actualmente analizado el presupuesto y su reparto.

«Lo que hay encima de la mesa de momento no me gusta, igual que no me gustó el presupuesto del año pasado», ha resumido Aranda, que ha reclamado un nuevo modelo de financiación en el que se tengan en cuenta los resultados y el esfuerzo de la comunidad educativa. «Ahí hace los deberes la Universidad de Granada, que se tengan en cuenta los resultados de todos», ha reivindicado la rectora, que ha recordado que España tiene un sistema universitario público «fuerte, potente», que requiere inversiones.

El «ránking de Shangai»

Aranda ha destacado que clasificaciones como el «ranking de Shanghái» que analiza las 17.000 universidad del mundo demuestran la calidad de las españolas, incluidas las andaluzas, colocadas en su mayoría entre las mil mejores.

En otro orden de cosas, la rectora de Granada ha explicado que entre los retos a corto y medio plazo está trabajar para la conmemoración en 2031 del quinto centenario de esta institución académica. Ha adelantado que ese trabajo irá unido al proyecto del Ayuntamiento de Granada de lograr la Capitalidad cultural europea.

La universidad de Córdoba

Por otro lado, el rector de la Universidad de Córdoba (UCO), José Carlos Gómez Villamandos, ha afirmado este martes que la UCO «defiende un modelo de financiación consensuado con todas las universidades andaluzas, que dé respuesta a las necesidades estructurales» de las mismas.

En este sentido y en declaraciones a Europa Press respecto a un nuevo modelo de financiación de la Junta de Andalucía para las universidades públicas de la comunidad autónoma, Gómez Villamandos ha señalado que es preciso que también «reconozca la competitividad de cada universidad, sirviendo de estímulo para continuar en la senda de mejora».

Junto a ello, el también presidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) ha añadido que la UCO, igualmente, «aboga por un modelo de carácter plurianual que tienda a la convergencia».

Ello implicaría, según ha concluido Gómez Villamandos, que ese nuevo modelo de financiación que pretende debería garantizar «un incremento mínimo cada año, que posibilite así una correcta planificación estratégica de las universidades andaluzas».