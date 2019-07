Atlético de Madrid Héctor Herrera: «Sé que tengo que trabajar muy duro para jugar en un club tan histórico» El centrocampista, con el dorsal 16, tuvo palabras de agradecimiento a Koke por el recibimiento que le dio y definió a Joao Félix como un jugador «extraordinario»

Héctor Herrera ya está a las órdenes de Diego Pablo Simeone. El mexicano se suma a las presentaciones de Marcos Llorente y a la del central Felipe Moreira, compañero suyo en el Oporto. El centrocampista llega a coste cero al Atlético de Madrid tras cumplrir los seis años que marcaba su contrato con el club portugués.

Herrera fue presentado ante los medios de comunicación en el estadio Wanda Metropolitano, ya solo falta el lateral izquierdo Renan Lodi y el fichaje estrella de este verano, Joao Félix.

El presidente Enrique Cerezo y leyendas del club como Miguel Ángel Ruiz dieron la bienvenida al centrocampista. El máximo mandatario promocionó primero la buena amistad del club con el país de residencia del jugador, además de aunciar un amistoso sus tierras: «Tenemos una excelente relación con México. El 3 de agosto, Atlético de San Luis y el Atlético de Madrid se enfrentarán en un partido amistoso». Cerezo le definió «un jugador con llegada».

Herera, durante su puesta de largo como jugador rojiblanco se mostró «muy feliz de llegar a un club histórico como el Atlético de Madrid, el cuerpo técnico y los compañeros han sido muy simpáticos conmigo».

Sobre la renuncia a la Copa Oro e incorporarse cuanto antes a los entrenamientos mencionó lo siguiente: «La decision que tomé fue porque era lo mejor para mi futuro y para mi familia. A cualquiera le gustaría estar con su Selección, sea una final o no».

Respecto a lo que le exige Simeone se mostró muy comprometido: «Tendremos bastantes días para ver qué le gusta y qué quiere de mí. Estoy con la disponibilidad al 100% para ponerme a sus órdenes»

Herrera fue preguntado por su bienvenida, a lo que alabó a Koke, capitán del equipo: «Empecé con el recibimiento de Koke, me dio un abrazo que no esperaba. La entrada al club fue muy buena, son todos muy simpáticos. Koke, como capitán, hizo que me sintiera como en casa por su parte».

«Sé que tengo que trabajar muy duro para jugar en un club tan histórico», de esta forma, se demostró las ganas que tiene de que la gente vea su valía.

Además también tuvo palabras al que será su compañero, Joao Félix: «He tenido la oportunidad de jugar contra él y es un jugador extraordinario siendo tan joven, muy inteligente y con gran calidad. En el pasado éramos rivales y ahora vamos a ser compañeros. Intentaré que se sienta cómodo. Estoy muy feliz de compartir vestuario con él»

Por último, se definió como un jugador al servicio de todos, no tiene predilección por ningún juador en concreto: «No tengo un jugador específico con el que me haga ilusión jugar, soy más de compartir la cancha con todos. Aquí es lo que más se respeta».