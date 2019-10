Cómo saber cual es el mejor salmón del supermercado

El salmón es uno de los pescados más tentadores. Tiene un sabor suave, que gusta incluso a los más pequeños de la casa, es versátil pues existen infinidad de maneras de cocinarlo, y es fuente de nutrientes y beneficios.

Es uno de los pescados más comunes en nuestros platos, y con razón: su riqueza en vitaminas A y D, o su alto contenido de los beneficiosos ácidos grasos de omega-3 lo convierten en uno de los alimentos más recomendados en la dieta.

A la hora de comprar salmón, debemos tener en cuenta un par de puntos. En primer lugar, como explica la doctora Amil López, dietista-nutricionista y colaboradora de Doctoralia, debemos fijarnos en la etiqueta del producto, ya que esta «ofrece al consumidor una información valiosa», como por ejemplo «si el producto ha sido descongelado o no, la fecha de consumo preferente, o incluso si proviene de pesca extractiva o de acuicultura».

En esto último insiste la doctora, que hace hincapié en la necesidad de «fijarse en su procedencia». «El que proviene de piscifactoría posee un porcentaje más alto de grasa saturada y un nivel más bajo de ácidos grasos omega-3», puntualiza la doctora. «Pero está totalmente libre de anisakis, lo que también debe tenerse en cuenta», añade.

Técnicas para un salmón libre de anisakis

No todos los pescados pueden tener anisakis: los de aguas dulces, tales como trucas o carpas, o los mariscos están libre de esta bacteria. Pero, en el caso del salmón sí puede darse, por lo que se debe de tener cuidado cuando se consume. No hay problema si el pescado ha estado congelado a -20º durante al menos 24 horas. En los congeladores domésticos, como no llegan a esta temperatura, deben mantenerse congelado durante cinco días. A la hora de cocinar, si se hace el salmón a más de 60º grados durante al menos un minuto, es suficiente para matar al parásito.