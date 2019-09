Ensalada vertical: si te comes el tarro, que esté rico y sea sano

Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Seguro que has oído hablar de las ensaladas verticales. Y quizá asocies esta comida a la época veraniega, momento en el que no suele gustar comer algo ligero y cosas frescas. Pero no te equivoques: el tiempo de ensaladas continúa en otoño, y por eso queremos darte propuestas para que te olvides de los aburridos «tupper» y elabores un menú semanal atractivo para la vista, además de para el gusto; porque uno de los puntos más llamativos de estas ensaladas es la estética y la versatilidad.

Instagram se ha convertido en un gran escaparate de ideas para elaborar tus propias ensaladas verticales. Cientos de instagrammers aportan imágenes creativas en las que combinan todo tipo de ingredientes que no se mezclan entre sí, sino que aparecen colocados cuidadosamente en este formato «por bloques». A la hora de presentarlas no se colocan en platos sino en tarros verticales de vidrio, que reducen el consumo de plástico y que además contribuyen a conservar mejor los alimentos. Uno de los atractivos que permite esta fórmula es que sumes a tu dieta algunos ingredientes que quizá no usabas antes en tus ensaladas como salmón, lubina, garbanzos o atún rojo. ¿Te sumas a esta nueva tendencia que nació en Hawai?

Cómo organizar la ensalada vertical

Posiblemente, y sin tener en cuenta lo ricas que quedan las ensaladas verticales, esta sea la parte más divertida... ¡Elegir los ingredientes y organizarlos en vasos de altura o tarros! Lo primero que debes tener en cuenta es la elección de los alimentos que va a tener la ensalada, y una vez elegidos es fundamental que el montaje se lleve a cabo en el este orden y sin mezclarse. Según Marta Vergés, coach nutricional y autora del libro «Cómete el tarro», los alimentos más húmedos o que pueden rebosar humedad deben colocarse primero. Es el caso del arroz, la pasta, los pescados... Después se introducirán los vegetales más pesados: pepino, zanahoria o aguacate. La ensalada vertical quedará lista cuando al añadir por último los ingredientes secos como la rúcula, la lechuga, las semillas... Es fundamental que el aliño (vinagre, AOVE, vinagreta o sal...) se lleve en un pequeño tarro independiente y que se añada en el momento de su consumo.

Ricas recetas para menús diferentes

Si quieres comenzar a hacer tus propios tarros de ensaladas verticales, te proponemos algunas de las recetas creativas que ofrecen los expertos de Pokelolo.

- Ensalada vertical Capri: inspirada en la alimentación italiana, se elabora así: sobre una capa de tomate insertarás en el tarro una mozzarella di buffala, después hojas de albahaca fresca, aceitunas negras, sal y pimienta y por último un chorrito de AOVE.

- Salmón Boom: para elaborar esta ensalada vertical recuerda que debes introducir primero una base de arroz y de salmón. Añade después el aguacate, la lombarda curtida y por último coloca el berro, la cebolla frita, los rabanitos y el shichimi.

Salmón Boom - Pokelolo

- Atún Madness: se prepara con atún rojo marinado con salsa Shoyu Ponzu (es una salsa especial que elaboran en Pokelolo aunque si lo haces en casa puedes marinarlo con soja con una pizca de wasabi). Después se coloca sobre un arroz diagonal. Se complementa con una base cítrica elaborada con jalapeños y pepinos encurtidos