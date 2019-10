Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Cuando preguntamos qué es lo que nos hace comer habitualmente productos y alimentos poco saludables, unos citan la falta de tiempo y el intenso ritmo de vida que hace que resulte difícil comprar productos frescos a diario. Otros mencionan la falta de habilidades culinarias a la hora de cocinar y no son poco los que llegan a asegurar que cuando llegan a casa tienen tanta hambre y tanto cansancio que no solo no se plantean cocinar, sino que ni siquiera se fijan en si lo que eligen es o no saludable.

Dicen los expertos que esa dejadez y ese «dejarse llevar» por un acelerado ritmo de vida ha cambiado la forma de alimentarnos, con un visible aumento de los ultraprocesados y una reducción del consumo de frutas, verduras y productos frescos en la lista de la compra. Según los datos del informe de la Fundación Española de la Nutrición, hoy en día se toman en España solo 269 gramos de media de frutas y verduras, un 40% menos de lo que se consumía en 1964. Estas cifras, además, se sitúan muy por debajo de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que aconseja comer, como mínimo, 400 gramos diarios de frutas y verduras para prevenir enfermedades cardiovasculares y seguir una alimentación saludable.

Los expertos del ámbito de la nutrición insisten en transmitir que, en contra de la creencia popular, el principal problema que implica comer mal no es el aumento de peso, sino su relación directa con el desarrollo de enfermedades transmisibles. «No es el peso, sino la salud y la calidad de vida lo que están en juego. Se puede disfrutar comiendo bien», precisa desde Futurlife21, María Hernández-Alcalá, licenciada en Bioquímica y especialista en Nutrición Clínica. Por eso, tanto a través de las redes sociales como en alianza con distintas asociaciones y organizaciones algunos divulgadores del ámbito de la nutrición aportan ideas prácticas para que comamos más verduras y frutas a diario.

Cómo comer más verduras y frutas

Una de las ideas prácticas para comer más sano es consumir verduras ultracongeladas pues, tal como explica María Hernández-Alcalá, de Futurlife 21, es una fórmula que aporta ventajas a nivel nutricional y además contribuye a reducir el desperdicio de alimentos. «Poca gente sabe que las verduras ultracongeladas pueden llegar a tener en algunos casos más propiedades que las frescas. Esto se debe a que estas lo habitual es recogerlas en su punto máximo de maduración y llevarlas en seguida a la fábrica, donde se lavan, se envasan y se ultracongelan; mientras que algunas verduras y frutas frescas se maduran en los camiones o en los almacenes de camino a los lugares de venta», revela.

Además, según explica la experta, es una fórmula que permite reducir el desperdicio de comida, pues se puede consumir la cantidad deseada y conservar el resto en el congelador. Junto a su madre, Elena Pérez, también bioquímica y especialista en Nutrición Aplicada, comparten a diario en Futurlife 21, que ya cuenta con miles de seguidores, decenas de recetas sanas y originales en las que, según asegura, usan a menudo verdura ultracongelada. «Tener las verduras congeladas cortadas y preparadas ahorra mucho trabajo en la cocina, además de que con ello ayudas a evitar el desperdicio de alimentos», explica.

futur básicos congelados Pisto de pimiento, calabacín y cebolla Cebolla pochada y dorada Tomate casero frito Guisos y caldos de verduras Verduras en barritas: zanahoria, pimiento, puerro y apio Mix de verduras variadas

A la hora de cocinar las expertas de Futurlife 21 proponen practicar el «batch cooking» de modo que en una sesión intensa de cocinado podamos plantear unas elaboraciones básicas («futur básicos») que después permitan preparar platos saludables de una forma rápida durante el resto de la semana. Un ejemplo es tener congelado un pisto elaborado con pimiento, calabacín y cebolla. «Una vez que lo descongeles puedes usarlo como base para preparar un plato riquísimo al que puedes añadir huevo, o pescado o pollo», explica.

En el caso de que se tengan las verduras congeladas en palitos (zanahorias, pimiento, cebolla, puerro y apio), propone echarlas en la sartén y pocharlas y después añadir igualmente algo de pollo o pescado.

También propone tener siempre a mano una mezcla variada de verduras congeladas. «Puedes elaborar una crema de verduras con mucho sabor sin necesidad de descongelarlas. Se echan directamente en la olla», comenta.

Si cuentas con un caldo o un guiso de verduras congelado, la experta de Futurlife 21 propone calentarlo y cuando esté muy caliente añadirle dos huevos. «Se queda un plato riquísimo y completo nutricionalmente», afirma.

Uno de sus grandes básicos, que utilizan para muchos platos, es la cebolla pochada congelada. «Cuando cocinamos para toda la semana preparamos un montón de cebolla, la pochamos y después la guardamos en bolsas zip individuales reutilizables. Después la utilizamos para un montón de platos, pues es un recurso que enriquece los alimentos», afirma.

Sin embargo, sobre el consumo de verduras ultracongeladas aseguran en la ASEVEC (Asociación Española de Fabricantes de Vegetales Congelados) que aún persisten muchos falsos mitos, a los que dan respuesta de este modo:

Es verdad que... Las verduras ultracongeladas conservan las mismas (o más) propiedades nutricionales que las verduras frescas

Están libres de conservantes y aditivos y el frío es su método de conservación

Puedes consumir una parte de las verduras y conservar el resto en el congelador para tomarlo en otra ocasión

Conservan su sabor y textura al cocinarlas. Si no se descongelan es más aconsejable prepararlas al vapor o cocidas. También se pueden saltear con un poco de aceite

La fecha de caducidad debe ir incluida en el embalaja y su tiempo medio de conservación es de 24 meses

Es falso que... Las verduras congeladas no sean tan sanas como las frescas

Incluyan una gran cantidad de conservantes y aditivos

Favorezca el desperdicio porque hay que consumir toda la bolsa de verduras a la vez

Es necesario descongelar la verdura para cocinarla

La verdura congelada no caduque