Salsas ligeras y sabrosas para alegrar tus platos

Usamos las salsas para acompañar pastas, ensaladas, carnes, pero también para verduras o «snacks». Nos encanta probar sabores nuevos o seguir degustando otros que se reinventan, pero en el supermercado, por regla general, terminamos adquiriendo los botes de salsas que no son del todo «sanas»: contienen numerosos conservantes que no nos aportan una dieta saludable, que es lo que siempre buscamos, ¿no?

Es por eso que cada vez que hacemos el menú semanal supone un quebradero de cabeza pensar en cómo terminar esos platos que queremos que queden bien, pero por encima de todo que sean apetitosos, completos y beneficiosos a nuestro organismo. No creas que todas las salsas son un chute de calorías para tu cuerpo, hay muchas de ellas, especialmente las naturales, que carecen de grasas añadidas. Podemos jugar con la mezcla de sabores y hacer que nuestra comida se adapte según nuestra preferencia de ese momento. No importa que seas de dulce o de salado, siempre habrá una salsa que se ajuste a tus gustos y acompañe a la perfección tu elaboración. ¿Sabes lo mejor? Que no te van a llevar más de cinco minutos elaborarlas y además de darle un gusto a tu paladar, todos tus invitados te pedirán la receta para copiártelas...

¿Qué salsas incluyo en mi dieta?

A veces la clave está en hacer algo sencillo y añadirle una salsa potente elaborada con ingredientes tan ricos como las nueces, rúcula, albahaca o yogur, entre otros. Será el aliño perfecto para tus platos. ¿Dispuestos a probar nuevos sabores?