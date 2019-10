El truco para combatir las agujetas está en la alimentación

Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Las agujetas aparecen después de ejercitar alguna parte del cuerpo de forma intensa, y aunque a menudo se confunden con lesiones, se trata de un dolor que aparece en los músculos tras haber estado sometidos a horas de esfuerzos después de terminar la actividad deportiva. Lo que ocurre es que aparecen por microroturas en la fibra muscular tras la realización de movimientos que no estamos acostumbrados a realizar, produciéndose procesos inflamatorios en el músculo. ¿Has oído hablar de beber un vaso de agua con azúcar para combatir estos dolores? Lo cierto es que este remedio casero no termina de funcionar y la nutricionista y dietista Fátima Japón sí que conoce la fórmula para solucionar las molestias que sientes tras hacer ejercicio.

Y la solución no está en masajear ni ingerir bebidas que por regla no tomas con normalidad: combatir las agujetas tiene más que ver con la alimentación que escoges antes y después de hacer deporte. La autora de @japon_nutricion aconseja en su cuenta de Instagram una serie de alimentos para que los dolores no aparezcan o, en caso de que sí, sean leves y no molestos. "Con la alimentación podemos disminuir el dolor producido por estos microtraumas musculares. Como son producidos por procesos de inflamación, tomando alimentos antiinflamatorios podemos reducir el dolor". La canela, el jengibre y los alimentos ricos en omega 3 como los frutos secos, pescado azul o mariscos son algunos de los alimentos que ayudan a la no aparición de las agujetas.

Pero ahí no acaban los remedios para combatir estas molestias. Fátima Japón aconseja también la ingesta de vitamina C y E y proteínas. "Este micronutriente es fundamental para que se produzca una buena síntesis muscular". La clave está en tomar cafeína justo antes de entrenar. "Nuestro rendimiento aumenta y nuestro daño muscular puede disminuir. Se ha visto que la ingesta de cafeína una hora antes del ejercicio puede estar relacionada con respuestas beneficiosas en la percepción de dolor muscular después de la realización del mismo", sentencia la dietista.

La importancia de la hidratación

Hacer ejercicio conlleva la pérdida de agua en forma de sudor, por lo que además de llevar a cabo esta rutina de alimentación para evitar agujetas es fundamental una buena hidratación. "Suelen ir acompañadas de algunos minerales, como es el caso del potasio o del magnesio, lo que provoca una debilidad muscular, pudiéndose producir espasmos musculares o calambres. Es importante una buena hidratación, tanto antes, durante como después del ejercicio.