¿Te has vuelto a levantar con resaca? Esto es lo que debes hacer para sobrevivir al día

Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Abres los ojos y el pesar cae como una losa sobre ti. Te da vueltas la cabeza, te da vueltas el estómago y no puedes creer que vayas a tener que volver a pasar otro día así. La detestada resaca vuelve a habitarte un fin de semana más. Tal vez esas últimas copas no fueron una buena idea. Y, aunque sabes que el mejor remedio contra la resaca es no beber, o al menos, no sobrepasarse, ya es demasiado tarde para ello.

Si estás enfrentándote a uno de esos días en los que tu cuerpo se revuelve por dentro y no sabes qué hacer, aunque los milagros no existen, sí hay buenas prácticas que te ayudarán a pasar la jornada desastrosa con más facilidad.

«Lo que hay que hacer es no exceder. Es más fácil poner una valla al borde de un precipicio que un hospital en el fondo del barranco», apunta antes que nada el doctor Alfonso Vidal, anestesiólogo del madrileño Hospital de la Luz. «Pero, si se va a beber, lo importante es encontrar un equilibrio, conocer nuestro cuerpo», explica el profesional.

Nuestro organismo, acostumbrado a «recoger» los nutrientes y vitaminas de los alimentos que consumimos, tiene un sistema de depuración para deshacerse de todas aquellas cosas que ingerimos pero no necesitamos. Cuando bebemos alcohol, una sustancia altamente tóxica para nuestro cuerpo, este pone en marcha su «sistema de depuración». El problema es, que al excedernos, este sistema colapsa, siendo incapaz de procesar la cantidad de toxicidad que acumulamos.

«Lo que le sucede a nuestro cuerpo un día de resaca es que el hígado comienza la depuración del alcohol consumido, y si es una gran cantidad no puede procesarlo rápido», comenta el doctor Vidal y añade: «Por eso experimentamos dolor de cabeza, molestias en la visión si hay mucha luz, dolor de estómago… y esto persiste durante unas horas, que varían según la capacidad de nuestro hígado».

Consejos previos Antes de la ingesta de alcohol es bueno hacer una comida rica en hidratos de carbono.

Podemos incluir alimentos como pasta integral, arroz integral, pan, granos integrales, frutas y legumbres.

El alcohol es hipoglucemiante, por lo que baja el azúcar en sangre, y estos alimentos ayudan a regularlo

Pero la resaca, recientemente calificada legalmente como enfermedad en Alemania, no tiene solo un síntoma: vómitos, dolor de cabeza, dolor de estómago… los estragos son múltiples.

¿Y por qué nos duele la cabeza? «Se debe a la vasodilatación», explica el doctor Vidal. Este fenómeno, que hace que aumente el diámetro de nuestros vasos sanguíneos, produce una variación en la circulación y consigue que no llegue bien la sangre al cerebro, lo que deriva en ese terrible dolor de cabeza.

El dolor de estómago recae en una irritación del estómago por la ingesta del alcohol. «Estas sustancias crean secreción ácida, lo que también genera problemas», apunta el doctor.

Pero... ¿qué hacer un día de resaca?

La resaca se produce por la ingesta de elementos tóxicos, y por ello, una maneras de paliar su efecto es con una alimentación adaptada al estado de nuestro organismo. Aunque lo primero que destaca también es que lo que debemos hacer es evitar beber alcohol, la nutricionista Eva Mª Pérez Gentico, presidenta de ADDLAR (Asociación de Diplomados Dietistas de La Rioja), comenta qué alimentos nos ayudarán a combatir un día de resaca.

«Las frutas van a ser nuestras aliadas, son ricas en fructosa, que nos ayudará a recuperar los niveles de glucosa en sangre. Además son ricas en agua, que servirá para paliar los efectos de la deshidratación producida por el alcohol, y nos aportarán vitaminas y antioxidantes», explica la nutricionista.

También, incide en que debemos intentar «recuperar la normalidad en las comidas», con alimentos como legumbres y verduras.

Por otro lado, el doctor Alfonso Vidal explica que, para facilitar los procesos metabólicos, nos pueden ayudar principios vitamínicos como el B6, que activan el metabolismo y facilitan la depuración. Asimismo, explica que, para mejorar el funcionamiento renal se debe beber mucho líquido. «Beber bastante agua, antes o después de beber una copa, puede ayudarnos», comenta el doctor.

Por último, Pérez Gentico hace una advertencia: «Aunque una persona esté llevando un patrón de vida saludable durante la semana, el consumo de estas bebidas, que suele ir acompañado de comida poco saludable, rica en ultraprocesados y alimentos insanos, produce una alteración importante en su patrón de alimentación».