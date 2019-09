¿Es cierto que la dieta Perricone ayuda a rejuvenecer?

Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

No todo es genética ni tratamientos, en muchas ocasiones basta con saber llevar la alimentación adecuada para que los efectos del paso del tiempo no sean visibles ni interna ni externamente. Es ahí donde entra en juego el Dr. Nicholas V. Perricone, respetado nutricionista miembro de la «American College of Nutrition», además de ser pionero en hablar de la alimentación «antiaging» y los súper-alimentos (antiinflamatorios y antioxidantes).

Este alabado doctor ha dado con la fórmula que todos quieren saber: ¿cómo mantener una piel siempre radiante? La nutrición es el pilar básico de la llamada «Filosofía de cuidado global en 3 niveles» que ha creado Perricone. Los efectos de su programa no son visibles exteriormente, sino que mejoran la salud general, aumentando sustancialmente la energía y beneficiando el estado de ánimo. Esta «Fisosofía en 3 niveles» para un envejecimiento saludable y una piel sana, además de mejorar el aspecto, ayuda a sentirse mejor a nivel orgánico en todas las etapas de la vida. Rostros tan conocidos como Eva Mendes, Gwyneth Paltrow o Uma Thurman ya han constatado que la inflamación del proceso de envejecimiento puede controlarse y retardarse.

¿En qué consiste la dieta Perricone?

Cabe destacar que no ha sido concebida para perder peso, aunque quienes han recurrido a ella han perdido algún que otro kilo al estar entre las claves el buen funcionamiento orgánico que promueve de alcanzar nuestro normo-peso o peso ideal. Pero Perricone es más que una dieta: es un cambio de mentalidad, una manera de re-evaluar los hábitos alimenticios para conseguir una vida más sana, pues ayuda a frenar la inflamación y la oxidación celular a través de primar ciertos imprescindibles antioxidantes y «antiaging» y, con ello, a recuperar la salud de la piel y del cuerpo en general, además de potenciar la energía.

Pautas de la dieta «antiaging» Cada comida debe incluir proteínas de alta calidad, carbohidratos de bajo índice glucémico y grasas saludables.

Siempre se debe consumir en primer lugar las proteínas para, así, ayudar al proceso de digestión y evitar una respuesta glicémica. A continuación, las fibras y, por último, los carbohidratos complejos.

Tomar entre 8 y 10 vasos de agua mineral al día: el primero en ayunas y siempre acompañando cada comida con uno.

Resulta clave sustituir el café por el té verde para evitar el aceleramiento del envejecimiento y estimular el metabolismo.

El Dr. Perricone recomienda media hora de ejercicio diario, combinando cardiovascular, vigor muscular y flexibilidad, tres elementos fundamentales para mantener una buena salud y vitalidad.

Dormir lo suficiente es básico para el régimen antienvejecimiento, ya que durante el sueño se anulan los efectos negativos del cortisol, se libera la hormona del crecimiento y la juventud, y se emite la melatonina, una hormona con efectos positivos sobre la piel y el sistema inmunológico.

¿Qué hábitos son contraproducentes?

Como en cualquier otra dieta, el Dr. Perricone desaconseja al 100% el consumo de azúcar ya que es el principal responsable de la glicación, proceso por el que las moléculas de los azúcares se adhieren a las fibras de colágeno provocando que pierdan elasticidad. Unas de las bebidas incompatibles es el café, ya que se ha demostrado que aumenta la tensión y hace que haya un aumento de la insulina. Los refrescos y el alcohol tampoco pueden ingerirse si se quiere llevar a cabo la fórmula de Perricone ya que contienen numerosos edulcorantes. La inhalación de una calada de tabaco genera en los pulmones más de un billón de radicales libres, por lo que también quedaría fuera de los «alimentos pro-aging».