El pan es un elemento fundamental en nuestra alimentación. Aunque su utilización se haya reducido, continúa siendo una piedra angular de la dieta mediterránea. Hoy, 16 de octubre, de celebra su día mundial. Y es en este «Día Mundial del Pan», creado con el objetivo de promover su consumo explicamos qué panes son los mejores para tu dieta.

A la hora de decantarnos por un tipo de pan, Beatriz Robles, consultora de seguridad alimentaria, lo tiene claro: los más saludables son los panes integrales y de masa madre. «Y si tuviéramos que escoger y quedarnos solo con uno, mejor el integral», apunta.

Asimismo, Robles explica que los panes menos beneficiosos para nuestra alimentación son los panes blancos, precocinados. «Este tipo de panes utilizan harina refinada, y su proceso de elaboración hace que no de produzcan ácidos orgánicos de cadena corta necesarios y que sí aparecen en otros panes», explica la experta.

Para saber qué mirar a la hora de elegir un pan, debemos tener en cuenta la nueva ley que entró en vigor el pasado 1 de julio y que regulariza la manera en la que se debe etiquetar el pan que se pone a la venta.

El pan integral es el más indicado para incluir en nuestra dieta - Unsplash

Esta nueva ley solo permite, a partir de ahora, que un pan sea denominado integral únicamente si el 100% de la harina utilizada es integral. «En el caso de una ser mezcla, en el nombre del producto se debe especificar el porcentaje de harina integral».

La ley no solo se centra en los panes de harina integral. «El término multicereales antes se utilizaba sin control, y ahora los panes deben cumplir unas características para poder usarlo», comenta Robles. «Pasa lo mismo con el pan artesano, el pan de larga fermentación o el pan de leña, son términos que no se pueden utilizar ya de manera gratuita».

¿Qué debo mirar en la etiqueta?

Beatriz Robles explica que, dado que la ley entró en vigor al comienzo del verano y todavía está en un periodo de transición, debemos tener cuidado a la hora de ir a comprar. «Lo primero que debemos hacer es mirar la etiqueta, comprobar el porcentaje de harina refinada, o no, que lleve el pan», comenta la experta. «También, hay que mirar si el producto lleva los ingredientes característicos del pan. Si vemos que lleva azúcares, grasas vegetales, aceite... no están prohibidos pero no son necesarios para que sea un buen pan», puntualiza.

Por último, Robles explica un «vacío» que afecta a los consumidores. «Legalmente nos tienen que decir el porcentaje de los ingredientes, la información sobre alérgenos y la denominación de venta», explica y continúa: «pero eso es la única información obligatoria».

La experta comenta la dificultad para que los clientes puedan distinguir un buen pan más allá de eso. «En el caso del pan de masa madre, por ejemplo, tiene un olor muy característico, pero es difícil identificarlo justo en el momento de la compra», dice. «Es una laguna por la que los consumidores no estamos muy protegidos», termina.