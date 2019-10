Hamburguesa de remolacha, una explosión de color y sabor

Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

¿Cuántas veces piensas en comprar remolacha pero no sabes cómo prepararla? ¿Muchas verdad? Y es que suelen ser muchas las veces que pasamos a su lado en el mercado sin prestarle atención, porque está «sucia», por su sabor terroso, porque no sabemos en qué platos usarla o simplemente por pereza.

Si sientes curiosidad por esta raíz dulce, te contaremos que es extremadamente rica en minerales como el potasio, el magnesio, el fósforo y el calcio, además de vitaminas, A, C y B 9. De la especie original se desarrollaron dos variedades principales, la acelga y la remolacha de mesa, aunque durante siglos de ambas únicamente se consumían su hojas.

Hoy en día podemos encontrarlas en el mercado en tres presentaciones principales, cruda con sus hojas, cocida y encurtida, y si bien las dos últimas opciones hacen que su consumo sea más fácil la preparación de la remolacha cruda es sencilla: no necesita más de 30 minutos de cocción , si no es muy grande, o 35-40 minutos si las asamos en el horno. Para que no demore mucho el horneado, siempre podemos cortar a la mitad las piezas más grandes y aprovechar el tiempo de horneado para cocinar otros alimentos a la vez.

Los matices en cuanto a sabor de la remolacha asada son incluso más dulces y agradables que cocida, la maltosa que surge del horneado lento y prolongado es la culpable. Si a eso unimos que de esta forma estamos concentrando el sabor y reduciendo la humedad, su palatabilidad mejorará.

En la receta que os proponemos hoy podemos usar remolacha tanto cocida como asada, el secreto está en combinar un montón de ingredientes y saludables para conseguir una «burger» que nada tiene que envidiar a una hamburguesa de carne.

Hamburguesa de remolacha - Catalina Prieto

Cómo preparar la hamburguesa de remolacha

Ingredientes Remolachas grandes asadas y peladas, o en su defecto cocidas 2 Boniato pequeño (asado o cocido) 1 Taza de lentejas cocidas 1 Taza de quinoa cocida 1 Cucharadas de avena integral 2 Cebolla dulce picada 1/2 Dientes de ajo 3 Rama de perejil 1 Puerro pequeño picado 1 Cucharadas de harina de avena integral 2 Cucharadas de aceite de oliva virgen extra 2 Sal y pimienta negra Al gusto

Para elaborar la receta, hay que seguir los siguientes pasos:

1. Pre-calentar el horno a 200 ºC. Cortar la remolacha y el boniato a la mitad y asarlos durante 30-35 minutos hasta que estén tiernos. Retirar, dejar enfriar y pelar.

Remolachas lavadas y cortadas - Catalina Prieto

2. Mientras se cocina la remolacha y el boniato, lavar, pelar y picar finamente la cebolla, el ajo y el puerro y dorarlos en una sartén con 2 C. de aceite de oliva, hasta que estén tiernos.

Incorporar los ingredientes al robot de cocina. - Catalina Prieto

3. En el robot de cocina incorporar la remolacha asada y el boniato, añadir las lentejas cocidas y la quinoa cocida, los vegetales salteados, los copos de avena, la harina, el perejil, la sal y la pimienta al gusto.

4. Pulsar hasta que se trituren pero no completamente, deben apreciarse los trozos no muy grandes.

5. Dividir la mezcla en 6 patties (empanadas) y cocinarlas a la plancha (5 min. por cada lado).

Emplatado de la hamburguesa de remolacha

6. Servir las hamburguesas de remolacha sobre pan de preferencia integral o «al plato» acompañado de mas vegetales: lechugas, rúcula, zanahoria rallada, aguacate, tomate, etc...). En este caso la hemos acompañado con rúcula y salsa de yogur natural con limón.

Y ahora deja que tus ojos, tu paladar y tu nariz perciban todo esos colores, sabores y aromas, seguro te sorprenderán.