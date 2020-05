Siete recetas de tortillas: calabacín, berenjena o alubias son las más irresistibles

02 May

02 May 2020 01:44h

Recurrimos a la tortilla francesa, hecha a base de huevos, sal, una gotita de aceite de oliva y quizá jamón york o queso, para el desayuno o algunas comidas y cenas en las que tenemos prisa o no queremos pasar mucho tiempo en la cocina. Cuando contamos con un poquito más de tiempo para elaborar otros platos, hacemos la famosa tortilla de patatas, mucho más grande y con más consistencia que la anterior. Lo que quizá no sabíamos es que hacer una tortilla de espinacas, berenjenas, calabacín o incluso alubias no nos llevará mucho más tiempo.

Al microondas o en la sartén, con o sin huevos... Así son las diferentes tortillas que puedes ir incluyendo en tu menú semanal para comer verduras o legumbres de la forma más pintoresca. ¡Échale imaginación!