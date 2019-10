Así se cuida... Carlos Arnelas

Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Carlos Arnelas, no solo periodista de formación, sino que también «influencer» de profesión, suele compartir con sus miles de followers su estilo de vida sana. Arnelas, que hace un par de meses decidió subirse al carro del bienestar, nos cuenta como ahora se preocupa por comer mejor y ejercitarse, con el objetivo de tener mejores hábitos de vida.

¿Cuál sería para ti el desayuno perfecto?

A mí me encanta desayunar yogur griego con un poco de plátano, kiwi y naranja. También le añado un poco de canela, stevia y, a veces, nueces, almendras, avellanas y muesli. Para acompañarlo me gusta beber té chai con leche de soja.

¿Con qué periodicidad sueles hacer ejercicio? ¿Y de qué tipo?

Lo hago de lunes a viernes, tres horas cada día. Cada jornada hago 45 minutos de zumba y luego lo alterno con otras actividades según el día: body pump, body balance, pilates...

¿Te gusta más practicar ejercicio por la mañana, por la tarde o por la noche?

Debido a mi rutina de trabajo, lo practico por las mañanas.

¿Existen alimentos que nunca forman parte de tu menú?

Sí, a ver un momento que piense en todas las cosas ricas que ya no como [se ríe]. Tenía el colesterol un poco alto, así que he desterrado algunos alimentos: chorizo, beicon, queso, las salsas, la bollería industrial, y tampoco como nada de pan.

¿Y qué alimentos procuras incluir a menudo en tu dieta?

Muchas verduras variadas. Me gusta muchísimo el «colirroz», está buenísimo. También pasta, pollo de corral... y el aceite ahora solo lo utilizo de aderezo. Todo lo cocino en su propio jugo, sin aceite.

¿Qué sueles tener en cuenta a la hora de hacer la compra semanal?

Antes siempre miraba las calorías de los productos, pero ahora he aprendido a fijarme en la cantidad de proteínas y azúcares que tienen.

¿Practicas algún tipo de relajación o meditación?

Por el momento no, pero me llama la atención el yoga.

¿Qué cambios has hecho recientemente en tu alimentación? ¿Y en tus hábitos relacionados con el deporte?

En alimentación, simplemente comer equilibrado, tener en cuenta no las calorías de los productos, sino sus nutrientes...

En el ámbito del fitness hay un cambio más significativo. Empecé hace un año a ir al gimnasio, y lo único que hacía, cuando iba tres días por semana, era correr y hacer máquinas. Me aburría mucho. Ahora que, desde hace unos meses, hago zumba y otras actividades, me gusta mucho más.

¿Alguna vez has hecho algún tipo de ayuno?

Me lo han planteado, hacer el ayuno intermitente, pero no me he atrevido, me parece muy agresivo. Lo que sí he hecho es depuración, de máximo tres días, pero como los zumos que se toman tienen muchos nutrientes, no lo he visto como un ayuno como tal.