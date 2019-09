Los ejercicios que puedes hacer en 1 minuto, 2 minutos y 3 minutos

Uno de los ejercicios que propone para trabajar durante un minuto es el « plank ». La plancha se encarga de fortalecer todos los músculos de tu cuerpo y es un ejercicio increíble para el core. Apoya los codos y coloca los pies juntos sobre el suelo. Lo ideal es que te relajes para así aguantar más en esa posición. Comienza con un minuto cada día y amplía tiempos según vayas familiarizándote con el ejercicio . Aprieta tus abdominales como si alguien estuviera a punto de golpearte el abdomen, luego aprieta los glúteos y aguanta el minuto inicial que te has puesto como meta. Una vez tengas dominada esta postura, puedes aumentar la dificultad probando a dar unos pasos hacia adelante con los brazos o manos, levantar las piernas de forma alterna u optar por la plancha de lado, donde someterás a tu cuerpo a una doble dificultad .

Cabe destacar que hay que ser cuidadoso con esta postura ya que puede ocasionar lesiones en el cuello o espalda si no se practica adecuadamente. Este ejercicio construye los músculos centrales y agiliza tus extremindades y para realizarlo solo debes acostarte boca arriba, con los brazos hacia arriba y las piernas hacia arriba formando un ángulo de 90 grados. Con la espalda totalmente apoyada en el suelo, alterna tus piernas de forma que nunca coincidan en posición: una en 90 grados y otra totalmente estirada, a la vez que tus brazos se alargan, uno hacia el techo y otro hacia atrás. La forma global de tu core se fortalerá, pero también recto abdominal, el suelo pélvico, las lumbares y muchas zonas más que se estabilizarán con el « deadbug ».

3 minutos: full roll-up

Para llevarlos a cabo hace falta que uses el cuerpo entero, de forma que se fortalecerá tu núcleo y te ayudará a alargar y estirar tanto tu espalda como los músculos isquiotibiales. Los «rolls-up» se ejecutan sentándose en el suelo con las piernas y los brazos flexionados paralelos hacia adelante. Una vez tengas esta postura has de intentar llegar con tu tronco lo más lejos posible y en dirección a tus pies, de forma que cuando alcanzas el punto máximo retrocedes hasta que tus omóplatos quedan sobre el suelo para descansar. Repetir hasta llenar el tiempo que has estimado, en este caso 3 minutos.