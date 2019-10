Estos ejercicios te ponen de buen humor aunque sudes

Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Que mejoren el buen humor no quiere decir que vayas a hacer ejercicio con una sonrisa dibujada permanente en toda la sesión si no, que una vez finalizada, te sentirás mucho mejor y se dejará atrás la sensación de agobio. Según un estudio publicado en la revista científica «The Lancet Psychiatry Journal», las personas que hacen ejercicio tienen solo dos días malos al mes frente a las que no realizan ejercicio: una media de 3,4 días malos cada mes, casi el doble que el grupo que sí hace deporte.

Estas personas que no tienen una rutina fitness tienden a sufrir ansiedad, depresión y demás problemas emocionales, mientras que los que sí, además de mantener el cuerpo en forma, llevan una vida más saludable y tienen un mayor bienestar. Felipe Isidro, coordinador del área de actividad física de PronoKal Group, ha encontrado una serie de sencillos ejercicios que ayudan a mejorar la salud mental. Estos ejercicios nunca deben de ser agotadores y hay que dificultarlos y aumentar el tiempo de realización cuando se conozca su funcionamiento y se realicen correctamente.