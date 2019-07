MBFW Madrid Esencia de Rabaneda en la pasarela de Schlesser En la tercera colección que Daniel Rabaneda presenta al frente de la firma Ángel Schlesser, dibuja a una mujer elegante y con alma naturalmente urbana

La mañana llega a su fin con un desfile de Daniel Rabaneda para la firma Ángel Schlesser. La tercera colección que realiza para esta firma tras perder la marca el diseñador del mismo nombre. El mundo de la moda sigue haciendo equilibrio para mantenerse y una mala acción comercial puede costar caro. Lo que le ocurrió a Ángel. Pero esa es ya una historia antigua. Ahora es Rabaneda para la firma Ángel Schlesser de lo que hay que hablar.

En este año y medio la firma ha adquirido esencia Rabaneda, pero lo justo es decir que ha sido más Rabaneda el que ha adquirido la esencia de la marca. «En la primera colección, fue una primera toma de contacto con mi equipo y con la marca. Y en ese momento, lo que me parecía lógico era tomar los patrones míticos de Schlesser y modificarlos a mi estilo. En esta ocasión es mucho más mía, pero siempre respetando los códigos de Schlesser», nos comentaba Daniel antes del desfile.

«Y la siento mía, porque me he inspirado en la escalada, algo que me encanta, pero llevando ese ambiente a la ciudad», explicaba su colección. Los colores neutros de la piedra y los marrones de la montaña eran la base, pero sin dejar de lado los colores de tendencia: rosas y verdes. Colores intensos, pero rebajados de intensidad lavándola, desgastada.

El material que ha usado en muchos de los «looks» es lana, su material fetiche, pero que ni tocándola puedes discernir si es algodón o seda. «Lo utilizo en invierno y en verano, es higiénico, transpirable. Puedes hacer auténticas maravillas con él», explicaba. En las 45 salidas vimos a un diseñador muy asentado en la firma.