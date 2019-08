Verdadero o Falso: ¿son ciertas estas afirmaciones sobre lavar la ropa? Por internet circulan muchos mitos sobre lavar la ropa. Adivina cuáles son ciertos.

M.Cabrera Sevilla Actualizado: 30/08/2019 13:25h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Internet está lleno de noticias falsas y mitos y el ámbito del hogar no se libra de ello. Podemos encontrar por la red trucos para desinfectar la ropa, blanquearla, colorearla, etc. Algunos son ciertos, y otros no tanto. Aunque, la mayoría remota base científica, no son efectivos a la hora de ponerlos en práctica.

ABC de Sevilla te invita a adivinar cuáles de las siguientes afirmaciones sobre el cuidado de la ropa son cierta y cuáles no. De este modo, podréis discriminar entre lo que son trucos efectivos y lo que tan solo son mitos.

¿Te atreves a participar en nuestro Verdadero y Falso?