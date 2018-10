Elimine la fatiga visual con estas lentes ocupacionales

Los síntomas de la fatiga visual son claros, pero también su tratamiento. Normalmente, este es un problema que afecta a las personas entre 30 y 50 años y que presentan una visión más borrosa, sobre todo de cerca; también tienen un mayor enrojecimiento ocular, lagrimeo y picor de ojos, dificultad para enfocar a visión intermedia y sequedad ocular.

«Si tiene algunos de estos síntomas puede padecer estrés visual o ser un joven présbita (vista cansada)», afirman desde Óptica Gamaza, donde están especializados en dar solución a este tipo de problemas, con lentes ocupacionales, diseñadas específicamente para ello. «Si se pasan muchas horas de trabajo frete a dispositivos digitales durante la jornada laboral, as lentes convencionales no están optimizadas para la lectura confortable en entornos donde tenga que alternar su visión de cerca e intermedias (lectura, ordenadores, tables, etc.). Estas lentes, sin embargo, en su diseño tienen en cuenta las diferentes distancias de lectura para dispositivos digitales y medios impresos.

Están disponibles en tres versiones, dependiendo de la distancia en la que trabaje en su entorno laboral. «En Óptica Gamaza le podemos asesorar en la adecuada elección del tipo de lente que satisfaga su particular necesidad visual. Usted obtendrá una visión nítida a cualquier distancia, visión dinámica con enfoque rápido a sus diferentes distancias de trabajo».

