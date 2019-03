La educación del futuro: escuelas infantiles con metodologías vanguardistas

Colegios bilingües, donde los niños aprenden divirtiéndose, donde el arte, la cultura y los deportes son una base y pilar esencial de su educación pero, también, donde se les ayuda a desarrollar todas sus capacidades y aptitudes relacionadas con el aprendizaje. La educación del futuro ya está aquí: estas son las escuelas infantiles de Sevilla con las metodologías más vanguardistas.

5ª AVENIDA SCHOOLS

El grupo de centros infantiles «5ª Avenida Schools» es el referente en cuanto a educación infantil bilingüe. «El auténtico bilingüismo se enseña desde la cuna y no consiste en impartir clases de inglés. Es una cuestión distinta basada más en un cambio de enfoque y metodología», explican desde este grupo cuyas escuelas se encuentran ubicadas en los Parques Tecnológicos Cartuja y Aerópolis.

Con más de 15 años de experiencia, sus equipos docentes han forjado un modelo educativo cuyo éxito se sustenta en múltiples bases: instalaciones especialmente diseñadas y construidas, clases abiertas, amplios espacios exteriores habilitados para el juego y la experimentación, múltiples recursos tecnológicos y educativos, atención individualizada, horarios flexibles, numerosas y periódicas actividades extraescolares adecuadas a cada tramo de edad, alimentación especializada rigurosamente controlada, fiestas y actividades lúdicas de convivencia, los más actuales medios de comunicación y participación de las familias, programas de estimulación temprana, atención médica, etc. «Nuestro estado natural es la renovación constante, incorporando las mejores prácticas, los mejores recursos, la búsqueda permanente de todo cuanto nos haga mejorar, porque somos conscientes que todo ello repercute de modo directo en la felicidad de nuestros alumnos y sus familias que es, en definitiva, el objetivo primero y último de nuestra actividad»

«No obstante todo lo anterior», afirman desde el equipo directivo, «sin perjuicio de su trascendental importancia en el proceso de educar, no es suficiente para conseguir la excelencia educativa que perseguimos día tras día, curso tras curso para nuestros alumnos. Es sin lugar a dudas, nuestro ambicioso Proyecto Educativo y el inmejorable Equipo Docente que lo lleva a cabo, la clave de nuestro éxito. Una combinación perfecta de profesionalidad y vocación, experiencia y generosidad, pericia y esfuerzo. Una gran institución educativa y un extraordinario equipo humano empeñados en ser y no en parecer»

Más información:

Web: www.grupoquintavenida.com

Escuela Infantil Bilingüe 5ª Avenida Cartuja

Avda. Charles Darwin, s/n. Portal 5. 41092, Sevilla

Tlfn.: 954 081 166 / 652 663 925

Escuela Infantil Bilingüe Aerópolis

C/ Ingeniero Rafael Rubio Elola, 1, planta baja. 41300, La Rinconada (Sevilla)

Tlfn.: 954 115 028 / 652 663 925

ARTEDUCA

ArtEduca nace como un sueño. El sueño de una escuela diferente, donde jugando con la música, la pintura, el teatro, disfrutando de la naturaleza, de los juegos al aire libre… «Aquí, los bebés de 0-3 años van adquiriendo habilidades y desarrollando sus capacidades».

El cariño, la dedicación, y su innovador proyecto educativo, les han llevado a ser uno de los centros de referencia en nuestra provincia. En ArtEduca lo fundamental es que los peques crezcan felices en un entorno afectivo y seguro que les permita, de forma natural, encontrar el interés por descubrir todo lo que la vida que están comenzando tiene para ofrecerles. El equipo está formado por maestros, técnicos, psicólogos, médico, profesores de música, pintura, inglés y danza. Cuentan con grandes espacios al aire libre, jardín soleado, huerto, arenero, semillero y frutales. Disponen de comedor y cocina propia casera y saludable.

Todos los espacios están pensados para que los peques se sientan en casa y aprendan divirtiéndose. Utilizan la música, la pintura, el teatro, el juego y la experimentación como vehículo para favorecer el desarrollo de los peques. Creen firmemente en la capacidad del arte para formar personas sensibles, abiertas y flexibles.

Para más información:

C/ Martín Alonso Pinzón, 2

Emial: info@arteduca.com

Tlfn.: 954 52 33 20

Web: www.arteduca.com

Facebook: https://www.facebook.com/arteducasantaclara/

CEI FABULA: CENTRO EMOCIONALMENTE INTELIGENTE

Fabula es un centro de educación infantil de primer ciclo (0 a 3 años), en búsqueda constante de la calidad educativa y la innovación. Cuenta con amplias instalaciones y cocina propia, dando mucha importancia a la calidad de este servicio y a la nutrición de los más pequeños, razón por la que esta escuela infantil dispone de menús adaptados a todo tipo de alergias e intolerancias alimentarias.

Cuenta con programas de estimulación temprana, programa de exposición a la lengua inglesa, especial atención al desarrollo psicomotor y un programa de educación emocional que se extiende a la continua formación del profesorado. «Además contamos con un equipo formado y certificado en Disciplina Positiva en la Primera Infancia», detallan desde CEI Fabula donde, gracias a un enfoque sistémico, se mira de manera integradora a cada niño, con su familia y sus circunstancias para dar una respuesta lo más adaptada posible a las demandas del sistema. «Especial importancia recibe también la música en nuestro proyecto educativo recibiendo todos los niños clases de estimulación musical temprana desarrollando a través de esta y el juego todas sus habilidades y potencialidades».

Para más información:

Calle Gema, 9, 41020, Sevilla

Email: fabulasle@gmail.com

Tlfn.: 954 400 549

Web: https://ceifabula.es

Facebook: https://m.facebook.com/escuelainfantilfabula/?locale2=es_ES

CENTRO BILINGÜE WONDERLAND

Uno de los referentes en Sevilla en inmersión lingüística para niños es, sin duda, el centro Wonderland. Gracias a su equipo de profesionales nativos y bilingües, nuestros hijos aprenden inglés y se divierten, desde su nacimiento hasta los 3 años de edad. En CEI Wonderland incorporan métodos con estilos contemporáneos, manteniendo asimismo los valores tradicionales. Este centro dispone de nuevas instalaciones con dos amplios patios exteriores, y aulas muy luminosas y espaciosas. «Por encima de todo, los niños aquí son muy felices», subrayan desde este centro.

«At Wonderland it is offered, for the first time in Seville, real language immersion from birth to 3 years of age. They have the best team of native and bilingual professionals, They are an approved centre to use an English teaching method, “Jolly Phonics”. Their versatility incorporates contemporary styles while maintaining traditional values. They have 2 large outdoor patios and all classrooms are very bright and spacious. Above all, children are very happy».

Para más información:



C/Juan de Mata Carriazo, 3B, 41018. San Bernardo.

Teléfono: 954 90 44 99

Email: hr@ceiwonderland.es

Web: www.ceiwonderland.es

Facebook: www.facebook.com/wonderland.bilingualcentre

Instagram: www.instagram.com/ceiwonderland_/

CENTROS DE EDUCACION INFANTIL EL COLUMPIO

El Centro de Educación Infantil El Columpio nació hace 22 años. Actualmente cuenta con dos guarderías en Alcalá de Guadaíra, con unas completas instalaciones que garantizan el máximo confort y seguridad para sus alumnos y alumnas, niños de edades comprendidas entre los 0 y 6 años.

«Nuestro objetivo principal es dar un servicio global, que abarque el máximo número de prestaciones, con la mejor calidad del mercado. Intentamos, de esta forma, hacerles la vida más fácil a las familias a la vez que les hacemos sentirse felices por dar a sus hijos/as lo mejor. Ese empeño, hace que, a día de hoy, podamos ofrecer actividades tan recomendables como natación (piscina cubiertas y climatizadas), música, inglés, servicio médico y psicopedagógico, así como servicio 24 horas, entre otras muchas opciones».

Para más información:

C/ Sagasta, 2-4, Alcalá de Guadaira (Sevilla). Nueva Alcalá.

C/ Pinsapo, 32, Alcalá de Guadaira (Sevilla). Pinares de Oromana.

Telf.: 955 612 113

Email: info@elcolumpio.es

Web: //www.elcolumpio.es

FRESA ESCUELA INFANTIL

Fresa Escuela Infantil es un grupo de escuelas infantiles de referencia en el ámbito educativo por su profesionalidad, servicios e identidad propia con más de 18 años de experiencia en el sector, comprometidos con la educación, desarrollo y felicidad de los más de 200 niños/as que cada año confían en nosotros, facilitando a las familias la conciliación laboral y familiar.

Estos centros poseen instalaciones privilegiadas, llenas de luz, espacio y seguridad, con unos amplios patios propios, proyecto educativo adaptado a las necesidades de cada alumno con inmersión al bilingüismo en Inglés, servicio médico, comedor, transporte escolar, inglés, talleres para las familias y un horario adaptados a las necesidades familiares, escuela de padres y un equipo docente consolidado y altamente capacitado que además de ser docentes son madres, dando a los alumnos una visión y desarrollo global. «Todos nuestros centros están adheridos al plan de ayuda a las familias de la Junta de Andalucía ofreciendo hasta 200 plazas con posibilidad de bonificaciones al precio de la plaza».

Para más información

C/ Afán de Ribera nº 145

C/ Quejío 0A, junto Avda. Hytasa

C/ Victoria Kent s/n. La Puebla de Cazalla

Avenida de Coria nº 27

Teléfono: 655 379 711

Web: www.fresaei.blogspot.com

Correo electrónico: fresaei@gmail.com

CENTRO EDUCACIÓN INFANTIL BILINGÜE FULL MOON

Full Moon es un Centro de Educación Infantil Bilingüe concertado, con unas características propias que nos hacen ir más allá del concepto tradicional de escuela infantil. «Las bases de nuestro proyecto educativo son el cuidado, la atención y el cariño hacia los niños, creando un ambiente rico en estímulos y afectos, sin descuidar por supuesto el trato personal e individualizado», explican desde esta escuela infantil.

Full Moon tiene sus puertas abiertas durante todo el año, (exceptuando el mes de Agosto, los días de navidad 24, 31 y 5 de enero y los festivos nacionales y locales), así prestaremos nuestra atención socioeducativa desde el 1 de Septiembre hasta el 31 de Julio, con el objetivo fundamental de conciliar la vida laboral y la familiar.

Para más información:

C/ Callejón Valladares nº4 – 6, 41010, Sevilla

E-mail: busmadel@escuelafullmoon.es

Telf: 955 174 793

Web: www.escuelainfantilsevilla.com