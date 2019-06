Hay una terapia con la que se puede aumentar la preparación física pero, también, ayudar a tratar a pacientes que padecen patologías susceptibles de un tratamiento con oxigenación hiperbárica. Deportistas, atletas, submarinistas,… ¿Qué es eso de la terapia hiperbárica y por qué se utiliza entre deportistas y otro tipo de pacientes?

El tratamiento de oxigenación hiperbárica comenzó como una terapia para militares submarinistas que hubieran sufrido algún accidente y necesitaran de una recuperación más rápida. Con el tiempo, no obstante, esta terapia se ha empezado a incluir cada vez en más tratamientos de distinta índole y, también, entre deportistas y atletas (entre algunos de ellos, jugadores del Real Betis y del Sevilla F.C.), como método para aumentar la resistencia física.

Para saber más sobre esta terapia, desde Medilams Hiperbárica nos desvela seis claves para entender mucho mejor cómo funciona esta metodología enfocada en el tratamiento de pacientes y personas que padecen de patologías susceptibles de este tratamiento, así como para «la mejora de personas sanas que deseen incrementar su preparación física», como indican desde Medilams.

Medilams es una empresa está ubicada en el Hospital Vithas-Nisa Sevilla, siendo la única empresa que ofrece tratamiento hiperbárico en la provincia. «La cámara hiperbárica que se utiliza para el tratamiento es la Oxylife 90, que puede alcanzar hasta 3 ATAs para obtener un óptimo rendimiento del tratamiento oxigenoterápico», según explican desde Medilams, donde disponen de un equipo humano y sanitario especializado en esta área de la medicina.

¿Por qué cree que ha aumentado la demanda de la terapia hiperbárica?

La demanda de la terapia hiperbarica ha aumentado, simplemente, porque es muy eficaz y efectiva para las indicaciones médicas que tiene. Se puede ver con el ejemplo de la mejoría enorme que tienen los pacientes con úlceras diabéticas bajo este tratamiento.

En un principio, la terapia hiperbárica comenzó siendo exclusivamente para militares que en misiones de buceo habían sufrido algún daño físico, ¿cómo ha evolucionado desde entonces la terapia hiperbárica y hacia dónde camina?

La evolución ha sido increíble puesto que desde esos primeros inicios hasta la actualidad se ha ido empleando la terapia con oxígeno hiperbárico a múltiples patologías , dando muy buenos resultados. El futuro será aún mejor para esta terapia ya que cada vez se va viendo cómo ayuda a distintos pacientes que acuden a este tratamiento para una recuperación más rápida.

¿Por qué es una terapia a la que recurren los deportistas profesionales y atletas? ¿Qué tipo de deportistas acuden a su centro?

Los deportistas, tanto profesionales como amateurs, acuden a la oxigenoterapia hiperbarica porque aumenta el rendimiento físico y mejora la recuperación después de un esfuerzo. Aparte de favorecer la cicatrización de posibles lesiones musculares y tendinosas provocadas por el deporte. Tenemos una enorme variedad de deportistas que acuden a este tratamiento como son futbolistas, baloncesto, runners, etc.

¿Cuáles son los beneficios de esta terapia? ¿Existe algún tipo de riesgo o efecto secundario?

Los beneficios de esta terapia son múltiples aunque yo lo resumiría en tres: es un tratamiento antiinflamatorio, favorece la angiogénesis, que es la creación de nuevos vasos sanguíneos y, como consecuencia la llegada de más nutrientes a los tejidos dañados; además de ser una terapia cicatrizante para los tejidos dañados tanto a nivelmicroscópico como macroscópico. Lo bueno de este tratamiento es que no tiene ningún tipo de riesgo ni efectos secundarios .

¿Debería esta terapia incluirse en más centros y hospitales? ¿Hasta dónde llega su utilidad en la práctica para tratar otro tipo de daños o enfermedades?

Por supuesto. Este tratamiento debería de estar incluido en muchos más hospitales puesto que se está demostrando la enorme utilidad que tiene para tratar patologías y como coadyuvante de otros tratamientos.

¿Cómo es el proceso de esta terapia? ¿Cuántas sesiones se necesitan y cómo es el tratamiento?

El proceso es muy sencillo, el paciente se encuentra dentro de la cámara durante una hora respirando oxígeno puro a más de 1,4 atmósferas. En este punto es muy importante resaltar que han surgido nuevos centros que venden el tratamiento de oxigenoterapia hiperbárica con cámaras que no utilizan oxígeno y que, por lo tanto, no pueden llegar a más de 1,4 atmósferas, siendo por lo tanto un fraude al no ser oxígenoterapia hiperbárica.

El paciente no nota nada y puede ver la televisión, escuchar música o dormirse dentro de la cámara como si estuviera en su casa. Dependiendo de la patología que tenga necesitarán más sesiones o menos, dependiendo de lo que indique el especialista médico de nuestro servicio en la primera consulta.

