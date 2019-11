¿Sabes qué restaurantes de Sevilla utilizan 16 tipos de chocolate en sus postres?

Si te gusta el chocolate hay un lugar en Sevilla perfecto para ti: la vitrina de postres y dulces artesanos de repostería Robles Laredo o en el restaurante Casa Robles, toda una experiencia para los sentidos. En distintas proporciones y procedencias, el chocolate es uno de los grandes protagonistas de su repostería: Perú, Ecuador, Tanzania, Venezuela, Cuba, Méjico, Ghana, Papúa son algunos de sus lugares de procedencia. La búsqueda de la calidad excepcional en los ingredientes y el conocimiento del origen son máximas de un equipo de hasta siete personas especializadas en repostería artesana y capitaneado por Laura Robles.

«Hasta 16 tipos de chocolate se emplean en la elaboración de los postres, entre los que destacamos la mousse de chocolates Cuba (al 70% en sus variedades Criollo y Trinitario) en tartaleta de chocolate rubio; el untuoso y tropical chocolate Manjari relleno de plátanos salteados con coco; y para los amantes del chocolate negro, la Marquesa de Chocolate Guanaja, al 70% de chocolate», explica Robles sobre las casi 30 propuestas sugerentes podemos encontrar cada día es sus establecimientos.

Tanto en Casa Robles como en Robles Laredo se expone, en formato reducido, una selección de postres tradicionales fijos y otros itinerantes, según la temporada. Las especias, los frutos secos y la fruta fresca seleccionada son otros de los atractivos. «Desde hace 65 años esta casa conoce como nadie los diferentes mercados nacionales e internacionales, de donde provienen algunas propuestas, como el crujiente de queso con manzanas y almendras o la tarta de queso y frambuesa con pasas y piñones son buena muestra de ello», detalla Robles.

Pero la tradición es la tradición y entre los grandes clásicos está la tarta de arroz con leche y yemas cocidas al vapor, el semifrío de turrón al praliné, el tocinillo de cielo o la refrescante espuma de naranja y azahar, popularmente conocida como «Sabor a Sevilla». «Es posible que sea cierto el dicho popular: “Si no has probado los postres de Robles, no conoces Robles”», detallan desde los fogones de esta cocina.

«La calidad máxima es valorada por los clientes, clientes que cada vez saben más, tienen conocimientos y reconocen la calidad en el sabor, el aroma y las técnicas de trabajo», afirma Laura Robles. «Tanto en nuestros establecimientos como en nuestras áreas de catering y bodas este esfuerzo es reconocido por el público y por las empresas. Ahora llega la Navidad y nuestros postres se incluyen en nuestros menús especiales y el público se interesa mucho por los postres, no solo por los entrantes y los platos principales».

Robles Laredo: Plaza. San Francisco, Sevilla. Tlfn.: 954 29 32 32