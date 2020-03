Arte, joyería y decoración: las increíbles y exclusivas piezas de esta tienda de Sevilla

Casi como si fueran cazatesoros, el trabajo que realizan desde Antigüedades El Museo es minucioso, exhaustivo y necesita, además, de un conocimiento amplio de historia y arte para entender y localizar las piezas más únicas y extraordinarias. Pero, ¿qué es una pieza única? «Es bastante difícil de definir. Realmente una pieza única es aquella que al cliente le llena, de la que se enamora nada más verla y que la convierte en su objeto de deseo. Lo que hace a una pieza única es la capacidad de trasmitir a una persona unos sentimientos especiales», explican desde esta tienda de arte, joyas y objetos de decoración de Sevilla. El término más generalista es, por supuesto, «antigüedades», pero no se queden en la superficie: en realidad, estamos hablando de verdaderas obras de arte.

Encontrar estas piezas tan únicas, requiere, como se ha indicado anteriormente, de un laborioso proceso. «Esa es la parte más complicado de nuestro trabajo. Realmente vender este tipo de objetos es fácil, lo complicado es llenar nuestra tienda de artículos de calidad a buen precio. Son horas de búsqueda, viajes, negociaciones, etc. Hay muchas horas detrás de esto», afirman desde Antigüedades El Museo.

Todas las piezas tienen su cliente. No hay un tipo de pieza más demandada y no depende de la época del año, sino por meses o años. Temporadas en las que solo se venden cuadros, otras en las que la gente se interesa más por las joyas, las esculturas o las lámparas. «Aunque es cierto que en la primavera las mujeres muestran más interés por los mantones y los corales, que son habituales para la Feria y el Rocío, y cuando se acerca la Semana Santa también se reaviva el interés por las tallas religiosas y por las mantillas, como es normal, pero en general vendemos un poco de todo durante el año».

Joyas únicas

El catálogo de joyas es muy amplio y, por supuesto, cada pieza es sublime. «Al no ser una joyería al uso nosotros no tenemos dos piezas iguales, son todos artículos únicos. Tenemos joyas con más de cien años de antigüedad e incluso algunas piezas modernas», detallan desde El Museo, donde trabajan, sobre todo, las épocas isabelina y la corriente de art-decó. «Por supuesto también tenemos una amplísima gama de corales, ya que son una parte de la tradición joyera de nuestra tierra, así como joyas retro, de los años 50 y 60, modernistas, etc.»

La pregunta es sencilla: ¿qué tiene que tener una pieza para considerarla única y que entre en este catálogo tan exclusivo? «Realmente tenemos artículos para cualquier clase de bolsillo. Para que una pieza esté a la venta en Antigüedades el Museo solo tiene que tener dos característica: que nos guste y que esté bien de precio». Porque, aunque sean únicas y exclusivas, eso no indica que el precio sea desorbitado: ante todo miran que puedan ser piezas accesibles, para que todo aquel que disfrute de este tipo de arte pueda tener la posibilidad de acceder a ellas.

Por supuesto, no todas las joyas se demandan por igual. «Las joyas más demandas son los pendientes y los anillos, evidentemente, ya que son las joyas que más se usan. Pero no son las únicas que tenemos. En nuestras vitrinas hay infinidad de broches, pulseras, collares, alfileres e incluso tiaras. Y, por supuesto, también tenemos una amplia variedad de gemelos, porque las joyas no son solo cosa de mujeres».

Tal es la rareza de estas piezas, que hay algunas que son verdaderos tesoros. «Ahora mismo tenemos un anillo art-decó de diamantes y rubíes que es una preciosidad. También tenemos un broche modernista, con forma de abeja, que me gusta especialmente. En Andalucía el modernismo pasó casi de puntillas en la joyería, por lo que, cuando nos entra una piezas de este periodo, la disfrutamos con especial cariño».

Mantones para Feria

Con la primavera y la Feria a la vuelta de la esquina, ya son muchas las clientas que se acercan a preguntar por sus mantones. Por supuesto, con diseños que sorprenden y que tienen una historia detrás. «Los mantones son una parte muy especial de nuestro género. Los cuidamos con mimo y los mostramos con mucha pasión. Llevamos años trabajando los mantones antiguos, de seda bordadas a mano. Son auténticas obras de arte que hay que entender y apreciar».

El proceso para conseguir este tipo de reliquias es, al igual que con el resto de piezas, exhaustivo: «A veces pensamos que el mantón es algo exclusivamente andaluz, pero es muy valorado en muchas zonas de España, por lo que hay que viajar mucho para conseguir piezas únicas».

Pintura, escultura y artes decorativas

Su catálogo es tan extenso que para comprender el bagaje y el contexto de cada elemento, el cliente suele saber lo que busca, para valorar lo que ve en cada pieza. Aunque no es necesario que el cliente disponga de estos conocimientos en historia o arte para saber valorar la calidad de estas piezas. «La mayoría de las pinturas que tenemos a la venta son de pintores conocidos, artistas que están en las paredes del Museo de BBAA, de la Colección Bellver o del Museo Thyssen de Málaga. Pero son obras muy decorativas, coloristas y de motivos muy agradables, por lo que la mayoría de la gente las disfruta aunque no sean grandes conocedores de la materia».

Y es que en Antigüedades El Museo tienen como objetivo mantener un estándar alto de calidad. «Son objetos que ya fueron valorados en su momento y que la historia les ha dado un valor añadido y los ha convertido en exclusivos y prácticamente únicos», matizan. «Para confeccionar un catálogo así hay que tener nociones de historia del arte y del mercado, y por supuesto hay que convertir esta pasión en tu trabajo y en tu vida».

Para más información:

Plaza el Museo, 4, Sevilla

Web: www.antiguedadeselmuseo.com

Email: correo@antiguedadeselmuseo.com

Teléfono: 954 56 01 28 – 605 49 02 02

Facebook: https://www.facebook.com/AntiguedadesElMuseoSevilla/

Twitter: https://twitter.com/antiguedadeselm

Instagram: https://www.instagram.com/antiguedadeselmuseo/