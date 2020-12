Encuentra el regalo perfecto de Navidad con estas propuestas de moda «made in Spain»

Se acercan vertiginosamente las fechas navideñas y seguro que todavía te pilla con algunas compras pendientes. Bajo estas líneas te proponemos distintas ideas para encontrar el regalo perfecto esta navidad (sin necesidad de incluir ticket regalo, lo prometemos).

Si buscas moda de calidad, con prendas que perduren en el tiempo y 100% española, aquí tienes algunas referencias. De esta manera se promueve la sostenibilidad de marcas pequeñas ‘made in spain’. Y tú quedarás genial a quién le hagas el regalo.

BE MAE KIDS

Estas navidades más que nunca hay que apoyar a las marcas españolas que apuestan por producir todo en nuestro país. Be mae kids es una marca 100% made in Spain que tiene las mejores prendas para tus peques. Es sin duda de la mejor calidad y acabados que hay en el mercado y sus colecciones siempre tienen la opción para combinar a todos los hermanos. Para estas navidades, be mae kids ha activado la tarjeta regalo para que puedas regalar calidad y diseño a quien más quieras. Asimismo, tienen una amplia propuesta de productos ideales para regalar, el abrigo perfecto forrado de borrego para no pasar frío, los gorritos con pompón, los conjuntos de punto de recién nacido y los vestidos y conjuntos más preciosos que muestran la delicadeza, clase y elegancia de esta marca. Aprovecha estas Navidades para comprar be mae kids

Para más información

Web: www.bemaekids.com

Email: contacto@bemaekids.com

Instagram: @bemaekids

BLOODIMARY

BloodiMary es una marca de Sevilla en la que podemos encontrar tendencias actuales en ropa con una estupenda relación calidad-precio. Se dirige tanto a las teens de la casa como a sus propias madres. «El concepto de la marca es vestir a una mujer que se siente joven y bien consigo misma. En Bloodimary te asegurarás de ir a la última, en un momento en que la moda experimenta tantos cambios continuamente», explican desde esta tienda de El Porvenir, donde podrás encontrar el regalo perfecto para estas Navidades y, además, apoyar el comercio local.

Para más información

Direccion: C/ Valparaiso 1, Sevilla, el Porvenir

Instagram: @bloodimary_

FERNÁNDEZ & ROCHE

En Fernández y Roche fabrican sombreros desde 1885. Sus artesanos utilizan las mejores materias primas y realizan un meticuloso trabajo que da lugar a productos únicos y de la mejor calidad.

«Comprometidos con la moda, estar a la vanguardia de las tendencias es un requisito indispensable para nuestras colecciones, dónde, además de los sombreros, las gorras serán el complemento de tendencia en las próximas temporadas».

Compartir un Fernández y Roche demuestra el cariño hacia esos detalles especiales de la otra persona.

Significa regalar un complemento atemporal que elevará el estilo del hombre.

Será un recuerdo de calidad que perdurará a lo largo de los años: el regalo perfecto.

Para más información

Web: https://www.fernandezyroche.com/es/

Facebook – https://www.facebook.com/fernandezyroche/

Instagram – @fernandezyroche_hats

FOUR COTTONS

Four Cottons, empresa especializada en la venta de calcetines para hombres, mujeres y niños, está revolucionando la industria textil española gracias a su producto estrella; unos originales calcetines de caña alta. Y es que, la compañía ha conseguido comercializar un calcetín de máxima calidad y duradero que, además, ni aprieta ni se cae, garantizando así el confort y la comodidad del consumidor. Four Cottons ofrece calcetines en diferentes variedades de materiales y estilos, además de contar con una amplia gama de colores.

Su proceso de fabricación otorga la máxima calidad, brindando un calcetín cómodo, que garantiza la durabilidad de los mismos y la adaptabilidad a la pierna para que no se caigan ni se arruguen, especializándose, por tanto, en la satisfacción del cliente. Asimismo, en su web se pueden encontrar promociones, basadas en descuentos por compras mayores a 5 pares, o bien, un pequeño regalo. Pero sin duda, la principal característica de Four Cottons es que, en todos sus calcetines, existe la posibilidad de personalizarlos a través del bordado de las iniciales, siempre al gusto del consumidor (iniciales, fecha de cumpleaños / bodas, o, incluso, con las iniciales de los testigos).

Para más información:

Web: https://www.four-cottons.com/

Instagram: @fourcottons

MARGARET DE ARCOS

Margaret de Arcos es una firma dedicada a la seda natural pintada a mano. Desde hace más de 25 años, esta firma sevillana crea piezas únicas y exclusivas partiendo desde la seda virgen natural y pintando cada pieza a pincel una a una, creando unas colecciones llenas de color, elegancia y exclusividad.

Sin duda, sus colecciones de Foulards de Seda y de Bufandas y Chales de Terciopelo de Seda natural, convierten a Margaret de Arcos en ese regalo especial y de calidad para estas navidades tan diferentes.

Además, desde su tienda on-line puedes mandar tu compra a cualquier punto de España de forma totalmente gratuita. Elegancia, exclusividad y artesanía para un regalo perfecto.

Para más información

Web: https://margaretdearcos.com/

Instagram: @margaretdearcos

Facebook:: https://www.facebook.com/Margaretdearcosseda/

NANDA

Hay marcas que representan la calidad y el buen hacer, innovación y últimas tendencias. Sin duda estos serían los adjetivos perfectos para definir una tienda como Nanda. De la mano de marcas y diseñadores que hacen cosas importadas directamente de Italia y Francia, sin olvidarnos claro está, de marcas 100% españolas. Un espacio que ofrece la selección más variada de ropa, bisutería, calzado, bolsos y complementos.

En la era de la moda rápida, de la mucha cantidad y la poca calidad, Nanda propone asentar las bases del “Slow Fashion”: consumir conscientemente artículos atemporales que traspasan modas o tendencias y nos hacen sentirnos especiales, dando personalidad y estilo a cualquier outfit.

Calle Zaragoza, 44

Para más información:

Facebook: https://www.facebook.com/nandashopsevilla/

Instagram: @nanda.sevilla

GALERÍA DE FOTOS