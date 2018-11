Ariel Rot: «La música ligera ha sufrido una gran involución desde sus inicios hasta ahora» El músico ofreció el pasado viernes un concierto en la sala Galileo Galilei para contribuir a la lucha contra el cáncer de mama

Silvia Nieto

@snieto91 Seguir Madrid Actualizado: 07/11/2018 16:06h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Ariel Rot (Buenos Aires, 1960) concedió el pasado viernes un concierto en la sala Galileo Galilei de Madrid para aportar su granito de arena a la lucha contra el cáncer de mama. El acto se celebró en el marco de «Voces solidarias DKV», con el objetivo de recaudar dinero para la Fundación Cris Contra el Cáncer, que combate a esta enfermedad con la única herramienta con la que puede ser vencida: la investigación.

En una sala atestada de gente, donde encontrar sitio no resultaba fácil para el que hubiera llegado apurando la hora, el músico, que además festejaba veinte años de carrera en solitario, concendió un concierto donde repasó algunos de sus principales éxitos y demostró que sabe disfrutar -y hacer que los demás disfruten- tanto con la guitarra como con el piano. Antes de que eso ocurriera, Rot charló con ABC sobre su reciente gira con Tequila, su opinión sobre la música actual y sobre el gran tema de esa noche: el ánimo y la fuerza que necesitan todos los que sufren o tienen cerca a alguien que padece cáncer de mama.

La gira con Tequila terminó hace poco. ¿Qué tal se lo pasó?

Muy bien. El último concierto fue en Madrid, en el WiZink Center, y fue espectacular, una fiesta con amigos y con mucho público y rock and roll.

¿Qué sensaciones le han quedado?

Fue curioso retomar ese repertorio tan juvenil que forma parte de mi vida. Pasó inmediatamente algo especial, que fue recuperar esa manera de tocar tan distinta, tan rabiosa. También fue un encuentro más intenso y estrecho con Alejo, que es un amigo de la infancia. La verdad es que la vida no nos presenta muchas oportunidades para hacer estas cosas. Estamos en un mundo que va muy rápido, que es muy loco, y poder recuperar el pasado no es fácil.

¿Cómo fue acercarse de nuevo al repertorio de Tequila?

Te puedo hablar desde el punto de vista musical e instrumental, porque yo no era el comunicador de Tequila, y mis sensaciones son un poco distintas. Los textos son muy juveniles, algunos con muchos aciertos y muy redondos, pero no es lo mismo que lo que voy a hacer esta noche, con canciones personales, íntimas y presentes.

¿Siente lejanas las canciones de Tequila?

Las hicimos con 15 o 16 años, y son más simples, porque hablan de vivencias que pueden tener mis hijos en este momento.

Y a nivel musical, ¿notó diferencias?

Para un guitarrista de rock es un repertorio muy disfrutable, y para el que hay que ponerse en forma, como lo estaba cuando era joven y tocaba mucho y estaba muy entrenado. Es muy divertido e intenso.

¿Qué tiene pensando ofrecer en el concierto de esta noche?

Canciones de los últimos veinte años. Hoy estaba pensando que mi primer disco en solitario después de Los Rodríguez, «Hablando solo», fue justo hace eso, veinte años. Intentaré hacer algún pequeño homenaje a Madrid y a algunos amigos, presentes y ausentes. Es lo que te decía, el concierto va a tener una temática tirando a íntima, aunque también bohemia y canalla. Hay algo un poco arrabalero.

Entonces, aunque sienta las canciones de Tequila lejanas, mantiene esa esencia canalla de su juventud.

Pero la juventud ya no es canalla. Canallas lo somos nosotros por el tiempo que podamos, al menos.

¿Sí? ¿Tiene la impresión de que la juventud ya no tiene ese carácter canalla?

Lo canalla no está tan ligado a la juventud, que tiene más inocencia. Este noche, probablemente toque una canción que llama «Eche 20 centavos a la ranura», y que tiene una letra increíble, excelente, que retrata los bajos fondos del Buenos Aires de los años 30. Habla de esos tugurios donde había maquinitas en la que te sentabas y veías una filmación de mujeres provocativas. Allí se juntaban marineros y sustancias ilegales, quizá legales en esa época. Versioné esa canción en «Lo siento, Frank». El Cuarteto Cedrón, que venía a ensayar a mi casa cuando yo tenía 10 años, llevaba esa canción en el repertorio. A mí siempre me fascinó, aunque no entendía todos los detalles de la letra, que es compleja, adulta y canalla.

¿Ha estudiado mucho ese tipo de música?

No. Soy un intruso en el género. Lo bastardeo, no cumplo con su ortodoxia. Es como si por tocar el solo de «Sin Documentos» me preguntaran si sé tocar flamenco. Un ortodoxo se reiría. Son géneros a los que hay que dedicarles una vida, y yo los he aprendido como he podido, y los he hecho a mi manera.

¿Encuentra en esa música arrabalera un componente que se puede trasladar al rock?

Probablemente, pero yo lo llevo a mi lenguaje, porque mi escuela es el rock. No sé abarcar ningún género de otra manera. Aunque me guste coquetear con ellos, nunca me los he tomado demasiado en serio, porque nunca me he sentido ni capacitado ni he tenido el tiempo suficiente o la dedicación como para decir «voy a aprender de verdad cómo se toca el tango». Es muy difícil, y hay gente muy buena haciéndolo.

Aunque no comprendiera de niño lo que quería decir «Eche 20 centavos en la ranura», ¿qué era lo que le atraía tanto de esa canción?

Su misterio. Creo que esa fue la semilla que prendió en mí cuando compuse «Milonga del marinero y el capitán».

Ahora hay un auge de géneros musicales, como el reguetón y el trap, que a veces causan mucho rechazo. ¿Qué opina usted?

No quiero ponerme a juzgar géneros tan populares. Creo que la música ligera, por llamarla de alguna forma, ha sufrido una gran involución desde sus inicios hasta ahora. Cole Porter, Duke Ellington... Hemos ido cada vez a peor, incluido en el rock.

Yo crecí cuando el rock estaba en un trono y lo impregnaba todo: la manera de vestir, de actuar o la escala de valores. Hoy en día, me parece que la música está más ligada a la imagen de los futbolistas.

¿Incluso estéticamente?

Claro. Antes, el rock estaba ligado a otros movimientos culturales, como el cine o la fotografía. Hoy en día, por desgracia, la música popular, en cuanto a imagen y a actitud, está más ligada al deporte. Lo dejo ahí.

A principios de 2018, el hip hop se convirtió en el género musical más escuchado en Estados Unidos, destronando al rock. ¿Por qué cree que ha podido suceder?

El rock no puede estar siempre en el centro. Bastante aguantó. Pero el hip hop sí que me parece interesante. Es un género muy amplio y libre. Las producciones son arriesgadas.

Esta noche va a conceder un concierto benéfico para contribuir a la lucha contra el cáncer de mama. ¿Cómo recibió la propuesta?

Alguien pensó en mí para este proyecto, y me encantó por varias razones. En primer lugar, por el motivo, y luego porque era en Madrid, en la sala Galileo, y porque volvía a tocar solo.

Todos somos sensibles con el cáncer de mama, porque es un tema universal. Y es maravilloso lo que se ha avanzado. Mi madre tuvo un cáncer de pecho en el año 79. Ahora está muy mayor y muy bien, pero fue un milagro. Yo viví esas terapias tan agresivas, y esos temores. Me parece increíble cómo ha cambiado todo, y me alegra ver que en el mundo hay cosas que han cambiado para bien.

¿Qué le diría a una persona que se enfrentara a esta situación ahora?

Que los admiro. Y fuerza y ánimo.