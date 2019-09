Arqueólogos afirman haber encontrado Emaús, la aldea donde Jesús se apareció tras la crucifixión

Un grupo de arqueólogos franceses e israelíes han encontrado los restos de la aldea biblíca de Emaús, el lugar donde Jesús se apareció tras la crucifixión.

Estos especialistas han detectado una fortaleza helenística de 2.200 años de antigüedad en el monte Kiryat Yearim, cerca de Jerusalén, y que afirman sería la localización bíblica, según informa «Haaretz».

Desde 2017, una expedición franco-israelí ha estado cavando en este monte Kiriath Yearim, una colina a pocos kilómetros al oeste de Jerusalén, cerca de una ciudad llamada Abu Ghosh.

