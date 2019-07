El emotivo gesto de los heavys gallegos con un chico en silla de ruedas en el Resurrection Fest

Los conciertos siguen siendo uno de los acontecimientos en los que nos encontramos entre una multitud de desconocidos en un ambiente de complicidad, donde el gusto compartido por la música da la sensación de estar conectado con esas personas que te rodean. Ese ha sido el escenario para el festival de heavy metal «Resurrection Fest» en Lugo que aglutinaba a las 30 mejores bandas de heavy como Gokira, Lamb of God, Within Temptation y Slipknot, con una asistencia de más de 100.000 personas que logró batir su propio récord.

Resurrection Fest ha sido recordado no sólo por la magnífica actuación de Slipknot, una de las bandas de metal más importantes del mundo, sino por el increíble gesto de su público al levantar a Álex, un joven en silla de ruedas con una parálisis cerebral.

Muchas de las organizaciones que realizan espectáculos y festivales habilitan un espacio reservado para personas con movilidad reducida, no obstante eso no detuvo a Álex a formar parte del público. Daniel Cruz, un fotógrafo del festival, tomó la foto que se ha hecho viral y asegura que es «normal que levanten a la gente durante los conciertos y Alex quería participar de esa manera como el resto».

Para la gran sorpresa de Álex, con la ayuda de muchos, logró disfrutar no sólo de un concierto del festival, sino de varios como la banda de death metal de Arch Enemy, quienes se quedaron impactados al ver la solidaridad por parte del público español y expresaron su gratitud mediante su cuenta oficial de twitter:

The Arch Enemy legions just being awesome as usual at @ResurrectionESP in Spain a couple of days ago! Tonight we play in Marseille, France! #archenemy#wareternal#willtopowerpic.twitter.com/LmyltJ6FMI