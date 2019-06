Los errores ortográficos más flagrantes de los famosos: desde Trump a la NASA Famosos como Justin Bieber, Taylor Swift o Emma Watson han sido la comidilla de las redes sociales por maltratar la gramática de la lengua inglesa

Hace unos días Taylor Swift se convirtió en la diana de las redes sociales por un error ortográfico que los usuarios atisbaron en la tipografía de una de las camisetas que comercializa su propia marca de ropa. Citando la letra de su nueva canción, «ME!», reza la camiseta: «Your'e the only one of you». La colocación del apóstrofe no se corresponde con la forma ortográfica correcta: «You're the only one of you» («Eres la única persona para ti»).

El error de Swift es tanto más notorio cuanto que, en una parte de su single, canta: «¡Hey chicos, la ortografía es divertida!». Curioso es también el hecho de que ganara el concurso de deletreo de su escuela primaria cuando era niña.

Pero no es el primer famoso que se desliza por el camino helado de la buena gramática. Los errores tipográficos, ortográficos y gramaticales, fuente de alegría para los pobladores de las redes sociales, pueden llevar a ridiculizar a sus responsables.

Y Justin Bieber no iba a ser una excepción. Para la promoción de su gira de 2016 «Purpose» («Objetivo»), las redes sociales tardaron poco tiempo en percatarse del error tipográfico que se le había espacado en una de las sudaderas puestas a la venta: «Purose».

El Banco de la Reserva de Australia (RBA), por ejemplo, imprimió recientemente 46 millones de nuevos billetes de banco con un error ortográfico flagrante. La palabra «responsibility» (responsabilidad) se escribió erróneamente de la siguiente forma: «responsibilty».

Trump se «inventa» una nueva palabra

Detalle del tuit de Donald Trump - EFE

El 31 de mayo de 2017, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, fue la comidilla de Twitter al incluir una curiosa palabra de siete caracteres en un tweet escrito a deshoras.

«Despite the constant negative press covfefe» («A pesar de la constante negativa de la prensa "covfefe"»). La palabra «covfefe» no está incluida en ningún diccionaro de lengua inglesa. Se piensa que Donald Trump tenía la intención de escribir «coverage», informes que ponen en mal lugar la gestión de su presidencia. Horas más tarde, Trump publicaría un tweet en el que interpelaba a la audiencia para que intentara adivinar el «verdadero significado de "covfefe"».

El «guion más caro» de la NASA

Despegue de la nave espacial «Mariner 1»

Una palabra mal escrita en un tweet suele ser un asunto trivial. Un error de la agencia espacial estadounidense NASA, sin embargo, es de un orden de magnitud diferente.

El 22 de julio de 1962, la NASA lanzó «Mariner 1», una nave espacial americana diseñada para un vuelo planetario de Venus.

Apenas cinco minutos después del despegue, el «Mariner 1» abortó su misión y fue destruido. Su coste de construcción fue de más de 18 millones de dólares.

La causa: un error de codificación de la computadora. Algunos testimonios hablan de un guion que falta, mientras que otros apuntan a un «error de transcripción de la barra superior».

El escritor de ciencia ficción Arthur Clarke apostilló días más tarde que la misión del «Mariner 1» se arruinó por «el guion más caro de la historia».

Versión errónea de «Harry Potter»

I found a typo in the first Harry Potter book! "1 wand" is listed twice. @jk_rowlingpic.twitter.com/mF5cDgN8jT — akira (@thepriceofsalt) 1 de septiembre de 2014

Los errores a veces también pueden ser ventajosos, como demuestra un rara edición del famoso libro de Harry Potter.

Una versión repleta de errores de la primera novela de JK Rowling, «Harry Potter y la piedra filosofal», se vendió por casi 70.000 libras esterlinas en una subasta este año en Knightsbridge (Londres). En la contraportada del libro, la palabra «philosopher» («filosofal») está mal escrita en el título.

En un pasaje del libro que hace referencia al equipaje que los alumnos de Hogwarts tienen que preparar los días previos al ingreso en el colegio de magia más famoso de la historia se repite la palabra «wand» («varita») por dos veces.

El tatuaje de Emma Watson

Detalle del tatuaje de Emma Watson en la ceremonia de los Óscar - GETTY

La actriz de Harry Potter sufrió el mismo destino que los libros. El año pasado, la joven mostró un tatuaje: «Time's Up» («Se acabó el tiempo»), en homenaje al movimiento #MeToo y en respuesta al «efecto Weinstein».

Desafortunadamente, su tatuaje tenía un error gramatical. En lugar de «Time's Up», el tatuador se olvidó del apóstrofe:«Times Up».

El embajador de la ONU bromeó sobre su incorrecto tatuaje: «Posición de corrección de tatuajes falsa disponible. La experiencia con los apóstrofes es imprescindible».

Los periódicos no se salvan

En la edición del 19 de mayo de 2014 los editores del New York Times no repararon en el flagrante error tipográfico que llevaban en portada. En el subtítulo de una noticia sobre el ex presidente Barack Obama la palabra «response» («respuesta») perdía la primera «s» y su epígrafe en el diccionario inglés: «reponse».

En las últimas décadas, el periódico británico The Guardian también se hizo famoso por sus errores tipográficos. Al parecer una vez imprimió su propio nombre como «Gaurdian». Filón que la principal la británica revista satírica Private Eye aprovechó para apodar al diario como «Grauniad» desde entonces.