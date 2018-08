Este mapa de 1491 inspiró a Colón Creado por el cartógrafo alemán Henricus Martellus, muestra el mundo como los occidentales lo conocían un año antes de que el explorador zarpara. La nueva tecnología ha permitido volver legible el texto del mapa

La nueva tecnología disponible ha permitido que la restauración de un mapa de 1491, que probablemente influyó a Cristóbal Colón, revele detalles desvanecidos y ocultos, según informa «LiveScience». Además, se ha vuelto legible el texto que lo acompañaba, que estaba desdibujado, para demostrar que este mapa de 527 años no solo influyó en Colón, sino que también formaba parte del legendario mapa 1507 de Martin Waldseemüller, que fue el primero en llamar al Nuevo Mundo por el nombre de «América».

El mapa, creado por el cartógrafo alemán Henricus Martellus en Florencia, muestra el mundo como lo conocieron los occidentales en 1491, justo antes de que Colón zarpara. En su mapa de 1,2 metros por 2 metros, vemos África (aunque muy desproporcionada) en la izquierda, arriba está Europa con Asia al este y Japón se ve cerca de la esquina derecha.

Por supuesto, el mapa no muestra Norteamérica ni Suramérica, que aún eran desconocidos para el mundo occidental. Esta joya de la cartografía tiene una procedencia un tanto difusa. Al parecer, perteneció a una familia de la Toscana (Italia), pero después apareció en Berna (Suiza) y acabó vendiéndose anónimamente a la Universidad de Yale en 1962, según explica «LiveScience».

Entre las curiosidades, destacan que el mapa no tiene monstruos marinos, como hacen muchos otros mapas del Renacimiento. Esto se debe a que muchos cartógrafos no eran hábiles ilustradores y a menudo le pagaban a un artista para pintar los monstruos para ellos. Esto, a su vez, aumentó el costo del mapa, que a veces no podían pagar, afirma Chet Van Duzer, miembro de la junta del grupo de imágenes multiespectrales conocido como Proyecto Lazarus de la Universidad de Rochester en Nueva York.

Martellus usó varios libros para informar su mapa, incluido el libro de 1491 «Hortus Sanitatis», que describe animales en todo el mundo conocido. También recabó información del Consejo de Florencia de 1441-43, donde los africanos hablaban sobre la geografía de su tierra natal. En cuanto a ser una inspiración, Colón probablemente vio este mapa (o al menos otra versión), dijo Van Duzer. En una biografía, Fernando Colón señaló que su padre esperaba encontrar Japón donde Martellus lo representaba, y con la misma orientación, lejos de la costa asiática, y con su eje principal corriendo de norte a sur. No hay otros mapas de la época que muestren a Japón con esa configuración, dice Van Duzer.

Este texto recién revelado sobre el este de Asia está tomado de «Los viajes de Marco Polo». A partir de las discrepancias en la redacción, Van Duzer ha determinado que Martellus utiliza una versión manuscrita de la relación de viaje, no la única edición impresa en latín que existía en ese momento.

Quizás las revelaciones más interesantes, dicen los investigadores, concieren a África meridional. Mediante el estudio de los sistemas fluviales visibles y topónimos legibles, Van Duzer había determinado previamente que Martellus basa su representación de la región sobre el mapa de Egyptus Novelo, que sobrevive en tres manuscritos de la «Geografía» de Ptolomeo. Egyptus Novelo utiliza datos geográficos de nativos africanos, no de exploradores europeos. Se cree que el mapa se basa en la información compartida por tres delegados etíopes en el Concilio de Florencia en 1441. «Es un documento fundamental y tremendamente importante de la cartografía de África hecha por los pueblos de África, en este caso preservado por una fuente occidental», dice Van Duzer.