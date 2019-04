La mayor web pirata de España El Fiscal eleva a 3 años la petición de cárcel para los acusados en el caso «Seriesyonkis» También les reclama 167 millones de euros en concepto de indemnización a los productores audiovisuales por el perjuicio provocado debido a las descargas de sus películas

EP @abc_cultura Murcia Actualizado: 12/04/2019 17:31h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El Ministerio Fiscal ha elevado de dos a tres años la pena de cárcel solicitada para los cuatro acusados de piratería por la gestión y explotación del portal «Seriesyonkis», considerada la mayor web pirata de España. Asimismo, les reclama el pago de 167 millones de euros en concepto de indemnización a los productores audiovisuales por el perjuicio provocado debido a las descargas de sus películas.

En la cuarta y última sesión de la vista oral, el fiscal ha elevado a tres años la petición de cárcel para los cuatro acusados por un delito continuado contra la propiedad intelectual al considerar que el portal no jugaba un papel pasivo a la hora de compartir determinados enlaces de descargas. Asimismo, el Ministerio Público reclama el pago de 167 millones de euros en concepto de indemnización, que fue el montante en que el perito judicial tasó el perjuicio provocado.

Por su parte, la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA), que ejerce una de las acusaciones particulares, ha insistido en reclamar los 546 millones de euros en que su informe pericial tasó los daños provocados.

Los abogados de las cuatro defensas han insistido en pedir la libre absolución de sus clientes al coincidir unánimemente en que la conducta enjuiciada no era delictiva en el momento en el que tuvo lugar. En definitiva, los abogados defensores estiman que «no se puede mirar el pasado con ojos del presente», y recuerdan que los jueces que en aquella época se encargaron de juzgar hechos similares, algunos de los cuales «están ahora en el Tribunal Supremo», no sancionaron ninguna conducta delictiva porque no estaba tipificada en el Código Penal.