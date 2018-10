Una gallina en pantalones dibujada en el s.XVIII, nueva estrella de Twitter

En 1784, Richard Beale tenía 13 años cuando, en un cuaderno de matemáticas, dibujó una gallina con pantalones debido a su aburrimiento en clase. Lo que no sabía el despistado zagal es que más de 200 años después existiría una cosa llamada internet, otra llamada Twitter y que «arderían las redes» por este dibujo.

Y es que el Museo de la Vida Rural Inglesa (MERL) publicó en la red del pajarito los dibujos del joven Beale teniendo especial resonancia su fogonazo surrealista con esa gallina en pantalones. Este museo adquirió en 2016 41 diarios pertenecientes a la familia, según informa «The Guardian». Este libro de matemáticas tiene también ilustraciones de barcos, faros, un perro...

El niño, de una granja en Biddenden (Kent) usaba el libro para resolver los problemas matemáticos. El gerente del programa del museo, Adam Koszary, dijo que Beale tenía una mano hermosa y que sus ecuaciones «estaban diseñadas como un sueño».

Richard put an 18th century chicken in some trousers. pic.twitter.com/L57TGCSU16