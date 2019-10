Hallan el primer mapa del inframundo en un sarcófago egipcio de 4.000 años de antigüedad Se trata de unos grabados de «El Libro de los Dos Caminos» que contiene los claves para navegar en el más allá y llegar hasta Osiris para alcanzar la vida eterna

El siglo pasado, la presencia de varias colillas, señal inequívoca de que los saqueadores habían hecho su trabajo, alertaron a los primeros arqueólogos que encontraron la tumba egipcia de Ankh, de 4.000 años de antigüedad, de que allí había poco que hacer.

No fue gasta 2012 cuando el arqueólogo Harco Willems y su equipo volvieron al lugar y descubrieron que en el sarcófago de madera de esta pariente de un alto oficial permanecía un gran tesoro arqueológico que sólo ahora se ha descifrado: la copia más antigua conocida de «El Libro de los Dos Caminos» con un mapa del inframundo.

«Cundió el entusiasmo cuando nos dimos cuenta de que se trataba de un "El Libro de los Dos Caminos"», ha aseverado Willems a The Time, que dirige un proyecto arqueológico en el lugar del descubrimiento, la necrópolis Dayr al-Barsha, a medio camino entre El Cairo y Luxor. No es para menos. Hacía más de cien años que no se encontraba una copia de este texto funerario.

El texto descifrado pertenece a los denominados «Textos de los sarcófagos», que se copiaban en los sarcófagos de nobles del Antiguo Egipto. A través de bellas ilustraciones y jeroglíficos, se detallaban todas las «pruebas» por las que tenía que pasar el difunto para alcanzar con éxito el reino de Osiris, la divinidad más importante del mundo funerario para los egipcios.

Se trata de una serie de hechizos para alejar a todos los demonios que Ankh podría encontrar en el más allá. Junto a ellos han encontrado «El Libro de los Dos Caminos», una cartografía representada por dos líneas en zigzag que sirven para navegar a través del inframundo hasta completar con éxito la misión y llegar a la vida eterna.

«En muchos sentidos, "El Libro de los Dos Caminos" se puede calificar como el primer libro ilustrado de la historia», ha afirmado a The Time Foy Scalf, de la Universidad de Chicago. «En él aparece la primera guía ilustrada de la geografía sagrada», concluye

El sarcófago que contiene el libro pertenece a la época del reinado del faraón Mentuhotep II, que gobernó el Antiguo Egipto hasta el 2010 a. C. Esto hace que la copia hallada en su interior tenga medio siglo más que ninguna otra que se haya encontrado hasta ahora.