Hallan seis tumbas romanas en un solar de Palencia Este enterramiento podría ser una continuación de la necrópolis de Eras del Bosque, donde hay sepulturas más antiguas

Efe Palencia Actualizado: 29/03/2019 08:47h

Las obras de construcción de una vivienda unifamiliar en una calle de Palencia han dejado al descubierto seis tumbas romanas del siglo V después de Cristo que demuestran que la existencia de enterramientos en una zona de la ciudad romana hasta ahora desconocida.

«Son tumbas romanas de inhumación, con los esqueletos dentro de las estructuras y un tipo de enterramiento que se denomina a la capuchina», explicó este jueves a Efe Arturo Balado, uno de los arqueólogos encargando de las excavaciones.

El hallazgo se produjo hace aproximadamente un mes en la calle Osmundo Margareto, cuando el propietario del terreno y promotor de la obra estaba excavando el solar y se topó con unas tejas grandes «colocadas como si fuesen un tejado».

Los arqueólogos, una vez advertidos por el promotor, comprobaron que se trataba de los restos de una tumba romana y que posiblemente había más, por lo que avisaron del hallazgo a la Comisión de Patrimonio de la Junta de Castilla y León.

Las excavaciones han dejado al descubierto seis tumbas, tres de ellas en buen estado de conservación, datadas, «casi con toda seguridad» en el siglo V después de Cristo, por lo que se trataría de tumbas tardorromanas, del final del Imperio Romano.

Excavación en el solar de Palencia - Efe

Las estructuras encontradas se construyeron mediante grandes tejas (tégulas) con las que se hacía una especie de casa a dos aguas bajo el que colocaban el cadáver que a su vez situaba sobre otra cama de tejas.

Una Palencia romana mayor

Al margen de su valor arqueológico, lo más relevante de este hallazgo, según Balado, es que descubre que la Palencia romana «es más importante de lo que se pensaba, no solo las zonas en las que se vivía, también en las que se enterraba a los muertos».

«Estamos descubriendo que la zona de enterramientos de la Palencia romana ocupa más extensión de lo que hasta ahora se pensaba», ha insistido antes de señalar que este enterramiento podría ser una continuación de la necrópolis de Eras del Bosque, donde hay sepulturas más antiguas.

El hallazgo es importante para dibujar un mapa de la zona de enterramiento de la Palencia romana - Efe

«No sabemos cuántas tumbas puede haber pero un cementerio romano nunca es pequeño», ha añadido, insistiendo en que lo importante es que «dibuja un mapa» de por dónde iba la zona de enterramiento de la Palencia romana, algo que hasta ahora es «casi una incógnita» porque las informaciones del cementerio de Eras del Bosque son «muy difusas».

El arqueólogo ha destacado el comportamiento ejemplar del propietario parando las obras al descubrir los restos, a pesar de que no estaba obligado a ello debido a que esta zona no está protegida dentro del Plan General de Ordenación Urbana de Palencia, porque «hasta ahora no había conocimiento de que aquí hubiera nada».

Previsiblemente, la excavación concluirá este viernes y una vez realizado el inventario y el informe arqueológico que se remitirá al Comisión de Patrimonio de la Junta, los restos serán depositados en los almacenes del Museo de Palencia.