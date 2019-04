El hijo de Tolkien fue abusado sexualmente por un amigo de su padre A su vez, él también cometió abuso en 2001

El lado oscuro de la familia Tolkien no es desconocido pero ahora una grabación a la que ha tenido acceso «Observer» abre un nuevo capítulo en esta historia de abusos y turbiedad en medio de todas las noticias que están surgiendo, además, alrededor del biopic sobre el creador de la Tierra media.

Y es que el sacerdote John Tolkien, hijo de su famoso padre, fallecido en 2003, fue noticia el pasado diciembre después de que se hayan vuelto a sacar a la luz acusaciones de abuso infantil contra él. Según se trascendió, en 1968, el sacerdote ordenó a un grupo de «boy scouts» que se desnudaran.

Bien, pues en estas nuevas grabaciones a las que ha tenido acceso este medio británico, al parecer este clérigo dice que fue a sí mismo maltratado cuando era un niño, y que este abuso lo sufrió por parte de uno de los amigos de Oxford de su padre el novelista.

«Cuando era niño, estaba constantemente rodeado de mi padre y los colegas de mi padre. Casi sin excepción, sus colegas eran académicos y, ya sabes, algunos de ellos eran compañeros muy extraños... A menudo, la gente se quedaba a pasar la noche en nuestra casa .. A menudo me despertaba por la mañana para encontrar a alguien compartiendo mi cama. No pretendo nombrar nombres, solo para decir que esta persona en particular a quien amé profundamente, no de una manera sexual, entiendes, esta persona estaría profundamente dormida, acurrucada a mi lado cuando me desperté por la mañana. Bueno, digamos que las cosas habían pasado en la noche. Lo sabía. Si te despiertas con tu pijama quitado y lo tenías puesto cuando te fuiste a dormir, te lo preguntarías, ¿no?».

Esta grabación fue hecha en junio de 1994 por Christopher Carrie, un hombre de Birmingham que acusó al hijo de Tolkien de agresión sexual dos veces en 1956, según informa «The Guardian». Primero hizo acusaciones en 2001, pero el Servicio de Prosecución de la Corona decidió no acusar al sacerdote por su salud. Este, como hemos contado antes, falleció en 2003. Antes de eso, Carrie había rastreado a Tolkien. Carrie murió el año pasado, pero la grabación que hizo de su familia y abogados. Además, este hombre recibió una compensación extrajudicial por parte de la Iglesia Católica.

Por otro lado, el esperado biopic sobre la vida del escritor británico JRR Tolkien, creador de la popular saga literaria «El señor de los anillos», no parece haber gustado a la familia del autor que, a pesar de no haber visto todavía la cinta, ha afirmado que nadie ha contado con su colaboración en la producción del filme y que la narración sobre la vida y obra de Tolkien ha sido realizada por personas ajenas a sus descendientes. No es la película, aclara la familia, una biografía «fiel» a la vida del escritor: «No han aprobado, autorizado ni participado en la creación de la película», asegura un representante del clan a «The Hollywood Reporter».