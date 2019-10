El Instituto de Patrimonio aboga por mantener el Dolmen de Guadalperal en «su lugar» Creen los especialistas que «perdería su razón de ser», si se saca del sitio donde se halla

El subdirector general del Instituto de Patrimonio Cultural de España, Javier Rivera, ha subrayado que la postura de este organismo con respecto al Dolmen del Guadalperal es mantenerlo «en su lugar» y ha asegurado que harán «los máximos esfuerzos» para conocerlo «en profundidad» y ofrecer su «salvaguarda». Rivera ha señalado que «lo lógico de un yacimiento arqueológico es que sin su contexto no tiene explicación» por lo que ellos, a priori, son «defensores de que se mantenga en su lugar» porque «hay un montón de significados» y el dolmen «perdería su razón de ser», si se saca de su sitio.

En declaraciones a los medios previas a la jornada informativa sobre las actuaciones para la protección del Dolmen de Guadalperal, organizada por el Ministerio de Cultura y Deporte y la Junta de Extremadura, Rivera ha explicado que tienen que «conocer en profundidad» este yacimiento y «en su momento», es decir, en «dos, tres, cuatro años, no muchos más» determinarán si lo mantienen ahí. Además, ha resaltado que también está participando en las labores que se están haciendo en el dolmen el Museo Subacuático Nacional y que sus buceadores «van a ver la posibilidad de consolidación». «Les garantizo en nombre del Estado y en nombre de la Junta de Extremadura que vamos a hacer los máximos esfuerzos, no vamos a renunciar a ninguno de ellos, para conocer en profundidad y para ofrecerles la salvaguarda de ese testimonio arqueológico», ha remarcado.

Asimismo, el subdirector del Instituto de Patrimonio ha subrayado que a la comisión de expertos creada para estudiar este yacimiento se van a unir «otros especialistas, como el Instituto de la Construcción Torroja, que es el mayor especialista que existe en Europa en granitos y ortostatos».

Conocimiento profundo

En este sentido, Javier Rivera ha destacado que el objetivo es «salvaguardar el patrimonio» y para ello tienen que «conocer profundamente el objeto que tiene que ser analizado, estudiado» con los informes y estudios que hay anteriores para tener «un conocimiento profundo, lo más exacto posible» de los «posibles deterioros que pueda tener» en los últimos 40 años.

Así, ha resaltado que en el Río Tajo «hay un tesoro arqueológico importante, no sólo es Guadalperal», sino que hay «una colección de obras antiguas que hay que poner en valor, sacar a la luz, crear itinerarios turísticos y aprovechar como recurso económico, cultural y científico». Del mismo modo, Rivera ha garantizado que «lo que saben de momento no es que se esté cayendo el barranco» donde está el dolmen y que, si este «tuviera la necesidad», hay «muchos medios técnicos para evitar que se hunda, si fuera el caso».

Reflexión sosegada

Por su parte, el director general de Bibliotecas, Archivos y Patrimonio Cultural de la Junta, Francisco Pérez Urbán, ha relatado que la jornada de este miércoles viene motivada por «la gran demanda de información» que ha habido por parte de la población de la zona. «Nuestra idea en la tarde de hoy es hacer una reflexión sosegada sobre el acercamiento que se debe tener a la intervención de un bien de patrimonio cultural», ha explicado, al tiempo que ha indicado que pretenden «compartir con la ciudadanía» lo que se está haciendo y el proyecto que tienen para «recuperar el Dolmen del Guadalperal».

Así, ha apuntado que se trata de «una primera toma de contacto con la realidad del territorio para que se sepa que se está trabajando» en este yacimiento y que irán «comunicando todos los avances». Finalmente, el director general ha resaltado que hasta ahora lo que se ha hecho es «una toma de datos tan completa como ha sido posible, una interpretación de los mismos y una recopilación histórica, al tiempo que se están planteando estrategias para la conservación y la divulgación».