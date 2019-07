Locoplaya inunda los Veranos de la Villa con su rap canario ABC ha conversado con Bejo, integrante del grupo, sobre los orígenes de la banda, el «boom» que están viviendo y sus respectivas carreras en solitario

Vaya, vaya, en Madrid no hay playa… ¡Pero sí los sonidos más refrescantes! Ayer los Veranos de la Villa 2019, organizados por el Ayuntamiento de Madrid, fueron testigos de una jornada en la que el rap canario fue el verdadero protagonista.

Locoplaya, el combo formado por Bejo, Uge y Don Patricio que ha puesto patas arriba la escena nacional, hizo saltar este 5 de julio a todos aquellos que se acercaron hasta el distrito de Arganzuela para disfrutar de un día de «skate» y música. El grupo, que según cuentan nació con la esencia del verano y hace música «para vacilar», hizo vibrar a los asistentes con temas tan sonados como «Cuelga tú», «Vamoavé» o «Canary Ass». También hubo tiempo para escuchar los éxitos que sus componentes han publicado en solitario, como «Contando lunares» y «Enchochado de ti» de Don Patricio o «Mucho», de Bejo.

Una auténtica fiesta, así fue la hora que duró el espectáculo. Las «papas arrugadas, mojitos, pescao» dieron paso a los bollos, agua, globos y caramelos que los tres músicos lanzaron a una multitud completamente entregada a sus melodías y rimas.

ABC ha conversado con Bejo sobre los orígenes de la banda, el «boom» que están viviendo, sus respectivas carreras en solitario y todas las sorpresas que están por venir.

¿Cómo nació Locoplaya?

Realmente nosotros somos amigos y conocidos desde antes de empezar a cantar. Somos del mismo pueblo de El Hierro, uno que se llama La Caleta y formamos un grupo de amigos grande. Allí viven unas 200 personas, así que imagínate. Así de nuestra quinta seríamos ocho o diez. No sé, hemos coincidido durante los veranos. Con el tiempo fuimos haciendo música y, como siempre estábamos juntos, pues fue bastante natural. No fue juntarnos para hacer música, sino que éramos colegas que empezamos a hacer música.

¿Cuáles son sus referentes? ¿En quién se ha inspirado?

Siempre me ha gustado mucho la música y he escuchado tanto rap como otros géneros. Imagino que todo lo que he escuchado de alguna manera ha influido. He sido de gustos bastante variados pero sí, me gusta escuchar música y hacerla.

Reguetón, rap… ¿Cómo definiría su estilo?

Me gusta hacer letras, canciones y cantar. Ya las instrumentales, las base y el tipo de música, depende. Hay veces que me gusta hacerlas de una manera, de otra... Tampoco soy algo cerrado de: «no, solamente me gusta hacer esto o lo otro». No tengo problema en probar cosas. Básicamente, el proceso y cómo lo hago es lo mismo. O sea, «tunca tun catún» [marca el ritmo mientras continúa la conversación]. No hay mucha diferencia.

Una de sus canciones, «Mucho», acumula ya más de once millones de visualizaciones en Youtube. ¿Cómo se siente?

Pues la verdad es que yo nunca me lo propuse así: «venga, voy a componer música para hacer giras y discos». Siempre lo he hecho porque me ha gustado, con mis amigos, porque me ha salido así. Al igual que también me gusta pintar o hacer otras cosas. Pero la verdad es que esa fue la canción un poco que hizo dar el salto y que la gente dijera: «ay, ¿qué es esto?». Fue la que me abrió las puertas a poder estar ahora de festivales, cantando, de aquí para allá y poder dedicarle más tiempo a esto que siempre me ha gustado. Para mí ha sido buena suerte y agradecido estoy de estar en esta situación y de poder dedicarme a esto profesionalmente.

¿Cómo compaginan su actividad como grupo a la vez que cada uno desarrolla su carrera en solitario?

Siempre ha sido un poquito así. Sobre todo Don Patricio y yo, porque Uge es más vago y él no ha hecho muchas canciones en solitario. No porque no tenga talento, sino porque es un vago, yo siempre se lo digo. Luego hay temas que los hacemos los tres. Como nos gusta escribir y hacer canciones, pues también tenemos nuestros conciertos así en paralelo. Tradicionalmente estos últimos años han sido del rollo de que en verano solíamos coincidir y aprovechábamos y hacíamos música los tres. Y el resto del año como cada uno vivía en un sitio sacábamos cosas por nuestro lado. Pero bueno, que tampoco hay un calendario.

A comienzos de este año salió a la luz que había subastado uno de sus dibujos por más de 100.000 euros, ¿ha pensado seguir vendiéndolos?

Bueno, tengo unas cosillas ahí un poco en perspectiva de conseguir moverlas y de poder estar en sitios donde se puedan ir a ver, alguna galería o exposición. Por eso me interesa seguir en ese camino. Siempre me ha gustado pintar, dibujar y demás. Y ahora que tengo un poquito de atención intentaré tirar por ahí también.

¿Dónde les podemos ver como grupo próximamente?

Tenemos varias fechas para este verano. Ayer actuamos en los Veranos de la Villa 2019, en el «skatepark» de Madrid Río. Estuvo todo el mundo invitado, ya que fue un concierto gratis. Este sábado también estoy en solitario como Bejo en Zaragoza en el Slap! Festival y bueno, la verdad es que tenemos un veranito variado: también estaremos por el Cabo de Plata y algunos festivales más. La información completa está en nuestras redes: en Instagram pueden encontrar todos los cartelitos.

¿Están preparando cosas nuevas?

Estamos trabajando en varios temitas que van cogiendo forma. No sabemos cuánto tardaremos pero en el veranito seguramente ya empezaremos a tocar cosas. Está todo en camino.

¿Cómo se sienten después de haber colgado el cartel de «entradas agotadas» en la Sala But o la sala Prince de Granada?

Hombre, la verdad es que uno siempre sigue sorprendido aunque pase el tiempo. Para mí significa mucho que la gente venga a verme, que esté en los sitios, que nos apoye, que se apasione con nuestra música… Nos emociona, claro que sí. Y aunque pase el tiempo, como decía, uno se sigue impresionando porque vivir esa magia que se siente en el escenario es muy bonita.

Para quien no haya tenido la oportunidad de ir a un concierto de Locoplaya, ¿qué se puede encontrar?

Va a ser la mejor experiencia de su vida, tiene que ir inmediatamente a vernos. Es un concierto divertido, una buena fiesta. La gente viene con muy buena energía, con ganas de pasarlo bien y también nos gusta vacilar: no solo son canciones, también nos gusta ese «feeling» con el público. Tiramos un montón de comida, fruta, caramelos, latas de sardinas... Así que se pueden ir cenados y hacer un dos por uno.