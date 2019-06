Madonna estrena álbum: todas las caras de la diva del pop

El éxito le llegó a Maonna Louise Veronica Ciccone con ese potaje de sexo religión y estribillos de extrema pegajosidad que fue « Like a Virgin » (1984), su segundo disco, y el estrellato le pilló en corsé, falda de tul y guantes de ópera. Un primer estilo emblemático a un paso del punk de primera comunión que marcaría el kilómetro cero estilístico de una artista en perpetua transformación . Nacía así un icono pop capaz de trascender lo puramente musical.

El espíritu de «Evita»

Madonna en la película «Evita»

No puede decirse que la Madonna actriz haya estado a la altura del icono musical –ella es, según los premios Golden Raspberry, la peor intérprete del siglo XX–, pero si en algún momento acarició el aplauso de la crítica cinematográfica fue cuando se metió en el pellejo de Eva Perón en 1996 en la película «Evita». De aquel film quedan su «Don’t Cry For Me Argentin» y los más de ochenta cambios de vestuario con los que se rindió al estilismo más clásico.