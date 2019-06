Pérez-Reverte y sus consejos a un joven escritor: «No te manosees la flor con los nacionalismos paletos» El popular autor realiza una crítica labor de asesoramiento literario

Arturo Pérez-Reverte recopila, en su columna dominical en «XL Semanal», una serie de consejos a un joven autor que le solicitó ayuda de forma «insistente». Sin desvelar en ningún momento su nombre, el popular escritor ya desvela desde el título, «Sobre papeleras y campanarios», la intención de su escrito.

«Ya que pides mi opinión, te diré que el mayor peligro en la escritura temprana, gramática y ortografía aparte, es mezclar los estados de ánimo personales y lo limitado de una biografía juvenil –no limitada por falta de talento, sino por juvenil– con un proyecto literario serio.De ahí a la redacción escolar va poca diferencia», dictamina Pérez-Reverte tras leer dos relatos que le proporciona el escritor del que nada más conocemos.

A pesar de ese duro arranque, el autor de «Fargo» reconoce «me interesa tu mala leche, y que hay momentos en tus relatos, incluso en el malo, que hacen creer que algún día tendrás mucho que decir». Sin embargo, le muestra la utilidad de la papelera en estos casos: «es la mejor amiga del escritor que empieza, del que termina y, en general, de cualquier escritor en todo momento de su vida. Y si uno, papelera aparte, no ha leído y vivido lo suficiente, no sé qué diablos pretende contar».

Pérez-Reverte su asesoramiento literario con la siguiente cuestión: «Si quieres ser alguien viajado, leído y fértil, no te manosees la flor con los nacionalismos paletos y las murgas en vinagre. Una cosa es la tierra y la memoria, legítimas y necesarias, y otra limitar tu obra a lo que se ve desde el campanario de tu pueblo, excepto si lo que anhelas es que sólo te lean los de tu puto pueblo.