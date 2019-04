Peter Brook, premio Princesa de Asturias de las Artes 2019 Se trata de una de las figuras teatrales más importantes del siglo XX

El director teatral Peter Brook (Londres, 1925) ha sido galardonado con el premio Princesa de Asturias de las Artes 2019, según ha dado a conocer el jurado del galardón, reunido en Oviedo. A la edición de este año concurrían cuarenta candidaturas de diecisiete nacionalidades diferentes.

Ha sido el presidente del jurado, el director del museo de Bellas Artes de Bilbao, Miguel Zugaza, el encargado de dar a conocer el nombre del ganador desde el Hotel de la Reconquista de la capital asturiana. Las cuatro mujeres (la presidenta-editora de ABC Catalina Luca de Tena, la directora de Pisa Música Sandra Rotondo, la arquitecta Benedetta Tagliabue y la crítica de arte María de Corral) y ocho hombres (el músico Ara Malikian, el actor y dramaturgo José María Pou, el compositor ex componente de Mecano José María Cano, el diplomático Ricardo Martí Fluxá, el guionista y director de cine Sergio Gutiérrez Sánchez, el empresario José Lladó, el director de orquesta Aarón Zapico y el propio Zugaza) que integran el jurado de esta edición iniciaron ayer las deliberaciones sin que hayan trascendido quiénes eran los favoritos para hacer con este galardón.

Éste es el primero de los ocho premios en fallarse de la XXXIX edición de los galardones que anualmente concede la Fundación Princesa de Asturias.

Biografía

Hijo de judíos rusos emigrados a Inglaterra, se trata de una de las figuras teatrales más importantes del siglo XX. Cursó estudios en la Westminster School, en la Escuela Gresham y, tras graduarse en Artes en la prestigiosa Universidad de Oxford, y con apenas veinte años (1945) comenzaba a dirigir sus primeras obras teatrales. Sería el pistoletazo de salida de su apabullante carrera en el teatro, pero también en el cine y la ópera.

Ya entre 1947 y 1950 fue director de la Royal Opera House y en 1962 entró en la Royal Shakespeare Company y desarrolló obras como «El rey Lear» o «El sueño de una noche de verano». Un poco más adelante, en 1970 daría un giro a su vida y a su obra. Se interesó por el teatro asiático y africano, formando un centro de investigación en París, el Centro Internacional de Investigación Teatral.

El criterio de dirección de Peter Brook es uno de los más deslumbrantes e influyentes del teatro contemporáneo. Su labor ha sido distinguida con dos premio Tony por Mejor dirección, uno por «Marat/Sade» y otro por el «Sueño de una noche de verano» de William Shakespeare.

También ha dirigido óperas para el Covent Garden de Londres y la Metropolitan Opera House de Nueva York y películas como «El señor de las moscas» o el «Mahabbharata».

Brook cuenta asimismo con una faceta de escritor. Publicaba su autobiografía «Hilos del tiempo» en 1998, que se unía a su bibliografía con títulos como «The Empty Space» (1968), «Evoking (and Forgetting)», «Shakespeare (2002)» y «There are No Secrets» (1993).

Anteriores premiados

El pasado año, el jurado concedió este galardón al director, guionista, actor y productor estadounidense Martin Scorsese, uno de los cineastas más reconocidos de Hollywood.

En la nómina de ganadores de este Premio también se encuentran, entre otros, Núria Espert, Francis Ford Coppola, Michael Haneke, Norman Foster, Woody Allen, Paco de Lucía, Vittorio Gassmann, William Kentridge o Bob Dylan.