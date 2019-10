Premios Princesa de Asturias 2019, en directo

Actualizar

19:42Toma la palabra el Rey Don Felipe.

19:41[Puedes leer aquí el discurso íntegro de la Princesa Leonor]

19:40«Me gustaría dar las gracias también a mi abuela, la Reina Sofía. Ella sabe lo importante que para mí es su presencia en esta ceremonia, que significa tanto para Asturias y para toda España. Gracias también a todos los que habéis querido acompañarnos y a los que apoyáis y ayudáis siempre a la Fundación. Este momento será inolvidable para mí. Como dijo mi padre a mi edad y aquí mismo, será un día que «llevaré siempre en lo más profundo de mi corazón», ha concluido.

19:39«En mi casa, las palabras España y Asturias siempre están unidas con la misma fuerza con que las ha unido la historia. Así lo siento en mi corazón», ha subrayado.

19:38Toma la palabra la Princesa Leonor. Momento muy emotivo para toda la Familia Real. «Hoy es un día muy importante en mi vida que he esperado con mucha ilusión. Desde muy pequeña he visto el cariño y la emoción con que mis padres, Sus Majestades los Reyes, vienen cada año al Principado para presidir esta ceremonia y vivir todo lo que sucede en esta tierra durante los días de nuestros premios. Esto ya es motivo suficiente para que hoy me sienta muy feliz por estar aquí», ha comenzado.

19:35[Puedes leer aquí el discurso íntegro de Javier Solana]

19:34Solana ha insistido en esa idea del Prado como patria: «Decía Ramón Gaya, pintor que vivió el exilio, que el Prado visto en la distancia "no se presenta nunca como un museo sino como una especie de patria", entendiendo este término no como una limitación de fronteras sino como un lugar capaz de cobijar el alma humana. Por eso el Prado no es solo de la ciudad de Madrid estando allí. Por eso no es un museo solo español, siendo parte de todos y cada uno de los españoles. Es una institución que forma parte esencial del patrimonio común de la humanidad y un compendio de la mejor aportación de España a la cultura universal».

19:32El Prado es un museo de todos y para todos, como ha recalcado Solana: «El Museo es así un reflejo de lo que los españoles hemos vivido a lo largo de los siglos, pero también del alma de cada uno de nosotros. El Prado puede entusiasmar al ciudadano de cualquier rincón del mundo con infinidad de narraciones, desde las que evocan gestas de emperadores en cuyos reinos nunca se ponía el sol hasta tiernas y tristes escenas donde asoman la soledad, la pobreza o el hambre...pero también la paz, la piedad y el perdón».

19:29Toma la palabra Javier Solana, director del Real Patronato del Museo del Prado. «Hago este agradecimiento en nombre del Real Patronato del Museo Nacional del Prado y de cuantos cada día aportan su trabajo y conocimientos para incrementar su prestigio y condición de referente de identidad, de historia compartida. Una labor que es fuente de inspiración y de estímulo exigente para el país que somos y seguiremos siendo», ha comenzado.

19:28[Puedes leer aquí el discurso íntegro de Salman Khan, premio Princesa de Asturias de Cooperación]

19:27Algo nervioso, Salman Khan ha cerrado su discurso con un mensaje de confianza y esperanda: «La tecnología, por muy productiva que pueda ser, puede ser también una fuerza para deshumanizar a la sociedad. Ese es un riesgo muy real, pero, en mi opinión, no tiene por qué ser así. De hecho, creo que la tecnología puede usarse para hacer nuestras vidas más, y no menos, humanas. (...) Imaginen un mundo donde cada niño verdaderamente tenga acceso a una educación de calidad y gratuita. Ese me parece a mí el más humano y el más humanitario de los mundos».

19:22Toma la palabra Salman Khan, premio Princesa de Asturias de Cooperación. «Nuestra visión es la de un mundo en el que cualquier niño, incluidos los niños en aldeas remotas y regiones devastadas por la guerra, pueda aprender y aprovechar su potencial y tener un salvavidas para participar en el mundo en general», ha afirmado.

19:21El director del Real Patronato del Museo del Prado, Javier Solana, el director del museo, Miguel Falomir,y la jefa de vigilantes de sala, Laura Fernández Díaz, recogen el premio princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades en nombre de todo el museo.

19:19La Alcaldesa de Gdansk, Aleksandra Dulkiewicz, recibe emocionada el premio Princesa de Asturias 2019 de la Concordia en nombre de toda la ciudad de Gdansk.

19:19Siri Hustvedt recibe el premio Primcesa de Asturias de las Artes con notable entusiasmo.

19:17Sandra Myrna Díaz y Joanne Chory reciben premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica.

19:15Sube ahora Alejandro Portes, que recibe el Princesa de Asturias de Ciencias Sociales por sus investigaciones en materia de inmigración.

19:14Sube ahora Lindsey Vonn, premio Princesa de Asturias de los Deportes. Es la primera mujer en diez años en recibir el galardón.

19:13Sube Salman Khan, fundador de la Academia Khan, a recoger el premio Princesa de Asturias de Cooperación.

19:11Sube Peter Brook a recoger el premio Princesa de Asturias de las Artes.

19: 10[Puedes leer aquí el discurso íntegro de Sandra Myrna Díaz]

19:10Bonito cierre de discurso: «Dedico este premio entonces a todos los frágiles, de cuyo amoroso batallar depende hoy y dependerá en el futuro, la persistencia del tapiz de la vida».

19:05«En este maravilloso entremezclarse, el alquimista supremo son las plantas. Lo damos por sentado, pero cada día las plantas verdes llevan a cabo el increíble acto de transformar las moléculas inanimadas del aire, el agua y el suelo en vida para todo el planeta y también en alimento, cobijo e historias, para los seres humanos», ha continuado, en un discurso que está siendo toda una celebración de la ciencia.

19:03Toma la palabra Sandra Myrna Díaz, premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica junto a Joanne Chory. «Tomo [este premio] como un honor a todas las personas que estudiamos la naturaleza. La naturaleza que me gusta definir como el tapiz de la vida, del que formamos parte, que nos entreteje y nos atraviesa», ha comenzado.

19:02[Puedes leer aquí el discurso íntegro de Siri Hustvedt]

19:01Emocionante cierre de discurso de Siri Hustvedt: «Este premio llega de la mano de una niña, una princesa. Me gustaría que fuera para todas las niñas que leen muchos libros sobre un sinfín de temas, que piensan, preguntan, dudan, imaginan y se niegan a estar calladas».

18:58«Aún no soy tan mayor como las señoras de pelo azul, pero me voy acercando, y llevo medio siglo leyendo a buen ritmo. Estoy llena de voces, y éstas no se ponen de acuerdo entre sí. He leído literatura, filosofía, historia y mucha ciencia —neurología, psiquiatría, neurociencia, genética, embriología—, pero también antropología y sociología, y cuanto más sé, más me pregunto: ¿por qué? ¿Cómo sabemos lo que sabemos? Piénsenlo de nuevo: ¿y si fuera diferente?», ha aseverado, recordando que la búsqueda del saber no tiene fin.

18:50Toma la palabra Siri Hustvedt, premio princesa de Asturias de las Letras. «Todos los niños tienen curiosidad. Piensen en la recién nacida fascinada por el aspecto y el sonido de las llaves brillantes que su padre agita sobre su cabeza. Intenta cogerlas. Si lo consigue, se las lleva a la boca. Pero la niña no es una criatura aislada que va acumulando información sobre sí misma. Vive en una interacción continua con los demás», ha afirmado en su discurso, todo un canto al conocimiento puro, a la curiosidad sin límites.

18:45«Necesitamos volver la mirada sobre las personas (...) preservando los más altos valores (...) Juntos somos mejores», ha recalcado Fernández Vega.

18:41Toma la palabra Luis Fernández Vega, presidente de la Fundación Princesa de Asturias. Tremendo aplauso para la princesa Leonor después de que Fernández Vega haya celebrado su presencia. «Sois el símbolo de la tradición y de la continuidad de la Corona», ha subrayado.

18:40Ya han entrado todos los premiados en las ocho categorías. En breve comenzará la entrega de los galardones.

18:33La Familia Real ha sido recibida a su entrada al auditorio con un gran aplauso de las más de 1.200 personas que han acudido a la ceremonia de entrega de los premios Princesa de Asturias 2019.

La Familia Real, a su llegada al Teatro Campoamor - I.M.

18:30Llegan los Reyes de España al Teatro Campoamor con la Reina Sofía, la Princesa Leonor, que pronunciará su primer discurso, y la Infanta Doña Sofía.

Así están los balcones que dan al Teatro Campoamor - I.M.

18:19Llega la Alcaldesa de Gdansk, Aleksandra Dulkiewicz: la ciudad ha recibido el premio Princesa de Asturias 2019 de la Concordia. También llegan Javier Solana y Miguel Falomir, el director del Real Patronato del Museo del Prado y el director de la pinacoteca, respectivamente. Les acompaña la jefa de vigilantes de sala del Prado, que subirá con ellos a recoger el premio princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades.

18:17Llega Alejandro Portes, premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales 2019, y Joanne Chory y Sandra Myrna Díaz, premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica 2019.

Llega Lindsey Vonn, premio Princesa de Asturias de los Deportes - I. M.

Salman Khan, fundador de la Academia Khan y nuevo premio Princesa de Asturias de Cooperación, a su llegada al Teatro Campoamor - I. M.

18:10Llega Peter Brook, el primer premiado (ha sido distinguido con el Princesa de Asturias de las Artes), acompañado de su hijo. Ha soltado su bastón para saludar al público, que lo ha vitoreado, pero rápidamente lo ha vuelto a coger.

18:09Pedro Sánchez, presidente en funciones del Gobierno, gran ausente en la gala.

Salen los alabarderos - I.M.

18:00Ya han entrado todos los invitados en el Teatro Campoamor.

Carmen Calvo, a su llegada al Teatro Campoamor - I.M.

17:59Llega Carmen Calvo, vicepresidenta en funciones del Gobierno.

17:58El escritor Paul Auster, marido de Siri Hustvedt, ha llegado al Teatro Campoamor. También el novelista John Banville y la historiadora Mary Beard, que como él ya han sido galardonados en los Premios Princesa de Asturias.

Momento de la llegada de Pablo Casado al Teatro Campoamor - I. M.

17:56Pablo Casado, líder del PP, ha sido recibido al grito de «¡Casado, Casado!». Lo acompaña Adolfo Suárez Illana.

17:53Continúa el desfile de personalidades. Entran en el Teatro Campoamor Paloma Rocasolano, madre de Doña Letizia, Santiago Abascal, líder de Voz, el exatleta Abel Antón, la historiadora Carmen Iglesias...

Así está la entrada del Teatro Campoamor en estos momentos - I. M.

17:52El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, ha desplegado una bandera de España de 50 metros en la calle Uría.

17:50Hay un ruido ensordecedor en las calles, una batalla entre las gaitas y los manifestantes que protestan con banderas republicanas en la plaza de la Escandalera.

17:41Ya han entrado en el teatro Sophie Auster, hija de Siri Hustvedt, premio Princesa de Asturias 2019 de las letras, con su marido, Spencer Ostrander. También se ha visto entrar Pilar Castillo, exministra de Educación, Cultura y Deporte, y Lola Larumbe, dueña de la emblemática Librería Alberti de Madrid.

17:40Arrancamos el directo de los premios Princesa de Asturias 2019. En menos de una hora comenzará la ceremonia de entrega de los galardones en el Teatro Campoamor.