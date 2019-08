La presidenta del jurado de la Mostra de Venecia no irá a la gala de Polanski en solidaridad con las víctimas de acoso «No voy a asistir a la gala de Polanski porque represento a muchas mujeres que estamos luchando por cuestiones como ésta, no deseo ponerme de pie y aplaudir», ha dicho la cineasta argentina Lucrecia Martel en la rueda de prensa inaugural

EFE @abc_cultura Venecia Actualizado: 28/08/2019 14:20h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La directora argentina Lucrecia Martel, presidenta del jurado de la competición oficial de la 76 edición del Festival de Cine de Venecia, ha anunciado que no asistirá a la gala en la que se proyectará la película de Roman Polanski en solidaridad con las víctimas de acoso.

«No voy a asistir a la gala de Polanski porque represento a muchas mujeres que estamos luchando en Argentina por cuestiones como ésta, no deseo ponerme de pie y aplaudir», dijo Martel en la rueda de prensa inaugural del certamen. Al mismo tiempo, la directora de «Zama» consideró «acertado» que la película de Polanski esté en el festival «porque es un diálogo que nos debemos y qué mejor lugar que este para emprender ese camino».

Polanski, en busca y captura de EE.UU. por la violación de una menor en 1977, presentará el viernes a competición la película «J'accusse: El oficial y el espía» en la que dará su visión sobre el caso Dreyfus. Martel confesó que le ha resultado difícil tomar una decisión sobre su participación en este jurado y que ha tenido en cuenta la posición de su víctima, que a día de hoy considera el caso cerrado. «La presencia de Polanski con noticias del pasado me resultó muy incómoda, pero he visto que la víctima considera el caso cerrado, no negando los hechos sino porque cree que Polanski ha cumplido lo que su familia y ella habían pedido», dijo.

«No separo la obra del hombre, pero creo que su obra merece una oportunidad por las reflexiones que plantea», precisó la cineasta. «Si la víctima se ve resarcida, ¿qué vamos a hacer nosotros?, ¿ajusticiarle, negarle estar en el festival, ponerle fuera de competición para proteger el festival? Son conversaciones pendientes de nuestro tiempo, sacar o meter a Polanski nos obliga a conversar, no es algo sencillo de resolver».

Las cuotas

Martel también se manifestó a favor de las cuotas al ser preguntada por la escasa presencia femenina en la sección oficial, que cuenta solo con dos mujeres, la saudí Haifaa Al Mansour y la australiana Shannon Murphy, frente a diecinueve realizadores hombres. «No me da felicidad pero no sé de qué otra manera podemos empezar a forzar a esta industria a pensar de otra manera; esto no quiere decir que cualquier película dirigida por una mujer esté haciendo una gran lectura sobre la humanidad, pero es indudable que el cine no está representado la complejidad de la sociedad», agregó.

Durante la rueda de prensa quedaron claras las diferencias de criterio de Martel con el director de la Mostra, Alberto Barbera, en ambos asuntos. Sobre el tema de Polanski, Barbera reiteró la necesidad de distinguir entre artista y hombre. «La historia del arte está llena de personas que han cometido crímenes pero no por esa razón dejamos de considerar sus obras», manifestó e insistió en que después de ver su película no tuvo ninguna duda.

En cuanto a las cuotas en la selección de festivales, se ha declarado abiertamente en contra. «Habría que pensarlo en otras situaciones, como en las admisiones en escuelas de cine, o el acceso a la financiación, donde hay aun prejuicios, pero no en la selección de festivales, donde no hay prejuicios de cara mujeres e introducir cuotas significaría no respetar el criterio de calidad».