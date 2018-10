Teddy Bautista: «Es incompatible dirigir la SGAE y estar condenado» El músico, pendiente de juicio, vuelve a presentarse a las elecciones de la entidad, que se celebran este viernes

Bruno Pardo Porto

@brunopardoo Seguir Actualizado: 25/10/2018 03:21h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Teddy Bautista llega a la Sala Valle Inclán de la SGAE y no atina a encender el micrófono, quizá porque han pasado ya siete años desde que la Guardia Civil entrara en el Palacio de Longoria y se lo llevara detenido junto con otras ocho personas en el marco de la Operación Saga. Ha llovido mucho, sí, pero el juicio sigue pendiente y exlíder de Los Canarios ha decidido regresar a la que fue su casa durante 34 años. Lo hace, además, con mucha fuerza: su candidatura para las elecciones de la junta directiva de la entidad, que se celebran este viernes, parece gozar de un gran apoyo. «Teddy Bautista va a arrasar», comentaban a ABC diversas fuentes de la entidad, la industria y los creadores.

Nada más empezar la rueda de prensa, el músico, de 75 años, confirma que su candidatura responde a ese más de medio centenar de socios que se lo pidieron, que volvía por responsabilidad. «Cuando tuve que abandonar la SGAE por los motivos que todos conocen, durante un tiempo estuve escribiendo algunos de los detalles que pueden ser de interés general el día que yo quiera ponerlos en circulación. Luego me tomé un año sabático y volví a componer, a hacer música, y me ha ido bastante bien (...) Entre mis objetivos no entraba el de volver aquí», subraya, ya con el micrófono encendido, tras varias intentonas. ¿Y por qué vuelve ahora? Porque ya ha cumplido con su «deber de ciudadano» de no contaminar la justicia. «No quiero caer en la espiral del silencio. He renunciado a mi propia naturaleza y a mi propia existencia», añade para describir esa temporada alejada de los focos.

El plan de Bautista, según él mismo cuenta, es renovar la entidad, reinventarla siguiendo el «diagnóstico» que ha hecho «desde fuera». ¿Y cuál es el plan? Volver a darle valor a los activos de la SGAE y «repensarla» teniendo en cuenta que se trata de una empresa, palabra importante aquí. Aunque el proyecto es de largo alcance, él solo iniciará los trámites, porque no estará más de un año al frente. Y para empezar tiene trabajo: adecuar los actuales estatutos, rechazados por los socios, al texto refundido de la actual Ley de Propiedad Intelectual. Aunque avisa: antes que la ley española está la directiva europea, a la que se deben por «supranacional».

Y hablando de la ley, Bautista sostiene que «es incompatible» dirigir la SGAE y estar condenado, por lo que asegura que si el proceso judicial se acelera y se celebra la vista oral del juicio del que está pendiente «abandonará» su cargo. Todo tiene que ver con la famosa «rueda de las televisiones», el nombre que se le ha dado al supuesto fraude en el que se cobraban derechos de autor millonarios por la música emitida de madrudaga. «La “rueda” no significa nada», espeta, y recuerda los grandes músicos que se han emitido en esa franja horaria: Enrique Morente, Estrella Morente, José Mercé, Jorge Pardo, Pepe Rivero, Diego El Cigala... Hasta aquí la cal. Y ahora la aerna: «Las distorsiones que haya podido haber se tendrán que analizar (...) La SGAE no puede convivir con un fenómeno interno que genera desigualdad».