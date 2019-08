El Titanic, como nunca lo habías visto, 14 años después de sus últimas imágenes

Tras 14 años sin captar ninguna imagen, una nueva exploración ha sacado a la luz, a principios de agosto, el estado actual del pecio del Titanic, situado a 600 kilómetros de la costa de la Isla de Terranova (Canadá) –en el océano Atlántico norte– y a 3,8 kilómetros de profundidad.

«Son grandes restos. No estaba preparado para lo grande que es. Cuando apareció en el sónar, resaltó realmente», ha comentado Victor Vescovo, el responsable de haber liderado este equipo privado de exploración (Caladan Oceanic), en un vídeo difundido por la agencia Reuters y perteneciente a la productora audiovisual Atlantic Productions con motivo de un documental que han realizado.

