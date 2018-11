El tuit póstumo de Stan Lee con su misteriosa palabra favorita se vuelve ultraviral

El cerebro de Marvel, Stan Lee, falleció en Los Ángeles en la tarde de ayer a los 95 años como a estas alturas todos ya saben. Esta leyenda del cómic había sufrido numerosos problemas de salud en los ultimos tiempos, su legado es directamente insondable. Incluso póstumamente, lo ha vuelto a hacer...

Lee era un genio del marketing y ayer lo volvió a demostrar incluso estando fallecido. Y es que el tuit que lanzó de manera póstuma se ha convertido en todo un fenómeno en esta red social que supera largamente el millón de «me gustas». Y solo incluye dos cifras y una palabra sobre un fondo negro: «1922-2018: Excelsior».

¿Pero qué significa Excelsior? Esta palabra la empezó a usar este genio del cómic en los años 60, y era un término único que Lee utilizaba para despedirse, una singularidad que hizo marca. En 2007, explicó el por qué de esa despedida: «Tenía un montón de expresiones con las que acabar mis columnas y descubrí que la competencia siempre estaba imitándolas y usándolas. Así que me dije que iba a encontrar una expresión que no iban a saber qué significaba, ni siquiera cómo escribirla. Ahí surgió Excelsior y afortunadamente nunca la cogieron».

Y en un tuit de 2010, siguió esclareciendo el misterio: «Finalmente, ¿qué significa Excelsior? "¡Hacia arriba y hacia adelante por la gloria mayor" ¡Eso es lo que os deseo cuando acabo de tuitear! ¡Excelsior!». Genio y figura hasta la sepultura.

Finally, what does “Excelsior” mean? “Upward and onward to greater glory!” That’s what I wish you whenever I finish tweeting! Excelsior!