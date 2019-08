ESPAÑA, CAMISA BLANCA Victorino Martín: «Los animalistas son muy peligrosos»

—Matar a un toro.

—La única premisa que te permite matar a un toro es que también el toro puede matarte a ti. Es un rito sacrificial.

—Animalistas.

—Los animalistas son muy peligrosos: quieren igualar al animal con el hombre y destruir el mundo tal y como es.

— «Hay una dietética totalitaria», Valentí Puig lo dice.

—Nada de carne, nada de leche, nada de prendas de lana o de cuero.

—Por no hablar del foie.

—Nada de experimentación con animales, y menos para el ocio, como la equitación, la carnicultura o las exposiciones caninas.

—Ada Colau le ha robado los delfines a mi hija. ¡Es un atropello!

—Volvamos a la caverna con los animales campando a sus anchas por la Tierra.

—Lorca.

—Él dijo que la tauromaquia es el espectáculo más culto de todos.

—¿De todo el arte que ha inspirado el toreo, qué le resulta más evocador?

—El pasodoble. Porque me he puesto delante. La música es el arte que más nos estimula. Todos tenemos una canción.

—El toreo es.

—La compenetración entre hombre y fiera. El arte es el temple, ajustar las embestidas al compás de la muleta.

—La izquierda es más taurina y vienen de la izquierda los intentos de prohibir los toros. Carmen Calvo es taurina.

—Y Ábalos. España es un país contradictorio. Si algo se supone que es la izquierda es transgresora, y no hay nada más transgresor que alguien que se pone delante de un toro: ahí no valen enchufes o recomendaciones. Esto es una transgresión como Dios manda, y no una pancarta o la cobardía de un escrache.

—Ascensor social.

—El torero suele ser del pueblo llano y se acaba codeando con la alta sociedad. ¿Qué más quiere la izquierda?

—Mediocridad.

—De un lado, los españoles somos muy destructivos con nuestra identidad: casi no tenemos ni himno. Del otro, la izquierda que hoy tenemos es la más mediocre de nuestra historia.

—Populismo.

—La izquierda no piensa: se deja llevar por sus adoctrinamientos. Y el que se sienta español, no es de izquierdas.

—La derecha.

—La veo acomplejada. La izquierda te organiza una bronca por cualquier tontería. La derecha aguanta y calla.

—Plácido.

—Lo que le han hecho ha sido un linchamiento en toda regla. Plácido Domingo, todo él, me parece admirable, y que alguien denuncie historias de hace 40 años me suena a venganza organizada. Los tentáculos de la cienciología son siniestros y peligrosos.

—¿Qué le pide a la Administración?

—Que sean demócratas, que respeten la convivencia y al que no piensa y siente como ellos. Somos el segundo espectáculo de este país. Los telediarios tendrían que informar de las distintas celebraciones, por lo menos de las más relevantes. La importancia de la Fiesta tendría que reflejarse en los Presupuestos.

—Dinero.

—Nos dan 60.000 euros al año cuando sólo en IVA aportamos más de 40 millones. La riqueza que creamos no revierte en el sector. Pedimos que nos traten con normalidad, no como a apestados.

—Más que el fútbol.

—Cuidamos la ecología, la biodiversidad y generamos 200.000 puestos de trabajo, cuando el fútbol genera sólo 150.000.

—Roca Rey y Aguado, lesionados.

—Pero Ponce se ha recuperado en tiempo récord. Continuamos. Todos somos necesarios y nadie es imprescindible.

—Supervivencia.

—Depende de que el sector pelee unido por lo suyo. La tauromaquia se justifica por la importancia del toro y la expresión artística, que ya es internacional.

—Fran Rivera.

—Respeto a la tradición familiar. No todo el mundo se pone delante cuando a su padre lo ha matado un toro. La verdad es que tiene mucho valor.

—Morante.

—Inspiración, genio.

—Aguado.

—Clasicismo.

—Roca Rey.

—Fuerza de la juventud.

—Talavante.

—Temple.

—Ponce.

—Maestría.

—José Tomás.

—Él es una forma muy elevada de torear. Es el toreo espiritual. Me gustaría que se prodigara más.

—Pero no.

—Él quiere convertir en acontecimiento cada una de sus apariciones. Es un bien escaso. Y el día que te dan caviar, lo aprecias mucho más.