Visitantes de un museo confunden un gafas «olvidadas» en el suelo con arte

TJ Khayatan es un joven menor de edad que hace unos días visitó el MOMA –Museo de Arte Moderno– de San Francisco para disfrutar de una velada de arte en compañía. A él y a sus amigos le sorprendieron que ciertas obras se expusieran en la galería con el beneplácito del museo, como un peluche arropado con una manta gris. No entendían que fueran calificadas de arte. Atónitos, decidieron gastar una broma.

Dejaron unas gafas en el suelo y documentaron la reacción de la gente que visitaba el museo. Pasado un tiempo comprobaron cómo un puñado de personas se amontonaban en torno a las gafasy echaban mano a sus dispositivos móviles para fotografiar la aparente obra de arte. Los visitantes no se percataron de que las lentes «olvidadas» en el suelo eran producto de una broma y creyeron que se trataba de otra intervención artística del museo.

El joven publicó días más tarde las fotos en Twitter, y ya tienen más de 60.000 retuits.

LMAO WE PUT GLASSES ON THE FLOOR AT AN ART GALLERY AND... pic.twitter.com/7TYoHPtjP8