Aparece en el subsuelo de Roma una singular estatua de la época imperial La escultura, que probablemente representa al dios Dionisio, se encontró en las excavaciones de los foros, encastrada en un muro medieval

Seguir Ángel Gómez Fuentes Corresponsal en Roma Actualizado: 24/05/2019 20:33h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Eterna sorpresa en Roma, cuyo subsuelo sigue ofreciendo maravillas y emociones cada día. La última se ha producido este viernes, con la aparición de una bella cabeza de estatua de mármol blanco de la época imperial (entre el siglo I a.C y el V d.C.) en óptimas condiciones de conservación. Ha sido encontrada casualmente durante las excavaciones que se realizan en Via Alessandrina para reunificar los dos sectores del Foro Trajano, a los pies del Campidoglio, una de las siete colinas de Roma, donde hoy se encuentra el ayuntamiento de la capital.

La cabeza, con la boca semiabierta y el cabello que recae sobre la nuca, muestra facciones delicadas que parecen femeninas, pero se trata de una figura masculina, que representaría una divinidad, según Claudio Parisi, director de los Museos arqueológicos: «Pensamos que se trata del dios Dionisio. En efecto, sobre la cabeza tiene una cinta decorada con dos flores típicamente de culto dionisíaco, el corimbo. Los ojos huecos probablemente estaban hechos con pasta de vidrio o piedras preciosas. Todo lo cual nos lleva a los primeros años del imperio», ha explicado Claudio Parisi.

El director de los Museos arqueológicos recuerda que el subsuelo romano «conserva muchos tesoros» y en este caso confía que en la misma zona, a los pies del Campidoglio, aparezcan «otros fragmentos de la estatua» para una eventual reconstrucción.

El descubrimiento se considera excepcional, porque además la excavación se realiza en un contexto posterior a la Roma antigua, pues Via Alessandrina fue construida en el siglo XVI, en el área de los Foros Imperiales y completamente destruida por la apertura de via del Imperio, realizada por orden de Mussolini e inaugurada en 1932, hoy via de los Foros Imperiales. «Los arqueólogos estaban excavando un muro medieval cuando les apareció una cabeza de mármol blanco. Se encontraba incrustada en la pared, utilizada como material de construcción, como a menudo sucedía en la época medieval», escribe en su página de Facebook el Parque Arqueológico del Coliseo. Extraída del subsuelo, se ha reflejado su gran belleza.

«Nos hace pensar en el mejor periodo de la escultura romana», afirma Claudio Parisi. Para alegría de los arqueólogos y autoridades municipales que le han dado una cálida bienvenida en su incorporación al patrimonio de Roma, comenzando por la alcaldesa, Virginia Raggi, que ha escrito en Twitter; «Roma sorprende y nos regala emociones cada día».