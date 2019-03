Descubren un auténtico Botticelli en una imitación

Lo que hasta ahora se había considerado una imitación del cuadro «Virgen de la granada» (1487) de Sandro di Filipepi, más conocido como Botticelli (1445-1510), ha resultado ser una obra auténtica del autor, según han constatado los expertos de la organización de conservación del patrimonio English Heritage.

Después de limpiar la pieza y de retirarle el barniz amarillento que la había recubierto durante más de un siglo, los conservadores determinaron que se trata de pintura obra original proveniente del estudio florentino del venerado artista italiano.

