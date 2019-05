Francia e Italia rinden juntos homenaje a Leonardo da Vinci Los presidentes Emmanuel Macron y Sergio Mattarella pusieron flores en la tumba del artista, que se halla en la capilla de Saint-Hubert del castillo real de Amboise

Hoy, día en que se conmemora el 500 aniversario de la muerte de Leonardo da Vinci, el presidente francés, Emmanuel Macron, ha recibido a su homólogo italiano, Sergio Mattarella, para celebrar la cultura europea y la amistad franco-italiana, después de las tensiones de los últimos meses.

El 2 de mayo de 1519, Leonardo da Vinci murió en el castillo de Clos-Lucé de Amboise, tres años después de haber sido invitado a Francia por el Rey Francisco I. Junto con su esposa, Brigitte, y el Ministro de Cultura, Franck Riester, Emmanuel Macron se reunió con Sergio Mattarella en la tumba del pintor. El artista descansa desde la Revolución Francesa en la capilla de Saint-Hubert del castillo real de Amboise.

También están invitados el arquitecto Renzo Piano, el escritor Alessandro Baricco, así como el astronauta Thomas Pesquet y su colega italiana Samantha Cristoforetti, que han pasado seis meses en la Estación Espacial Internacional.

El gobierno populista italiano y el de Emmanuel Macron se enfrentaron durante meses no solo por la inmigración, sino también por Leonardo da Vinci. Roma reprochaba a París apropiarse de la herencia del pintor. La secretaria de Estado italiana de Cultura, Lucía Borgonzoni, miembro de la Liga, provocó una controversia en noviembre, al cuestionar un acuerdo que prevé el préstamo de Italia a Francia de sus pinturas de Leonardo para una gran exposición en octubre en el Louvre. A cambio, Francia debía prestar obras de Rafael para una exposición en 2020 en el Museo del Quirinal en Roma. «Leonardo es italiano, solo murió en Francia», dijo. Una reunión a fines de febrero en Milán entre los ministros de cultura Alberto Bonisoli y Franck Riester resolvió la disputa. «Los dos proyectos no están en peligro: habrá magníficas exposiciones de Leonardo y de Rafael», confirmó el Palacio del Elíseo esta semana.