Muere Francisco Calvo Serraller, crítico y exdirector del Museo del Prado

Francisco Calvo Serraller, crítico de arte y exdirector del Museo del Prado, además de una de las voces imprescindibles del arte contemporáneo en España, ha muerto a los 70 años. Aunque sufría una enfermedad degenerativa, asistió el pasado miércoles 7 de noviembre al homenaje que la pinacoteca hizo a Manuela Mena, una de sus investigadoras más célebres.

Doctor en Filosofía y Letras por la Universidad Complutense de Madrid, era también catedrático de Historia del Arte Contemporáneo desde 1989. En esta universidad ejerció su carrera académica e investigadora de manera ininterrumpida desde 1970. Era miembro de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando desde 2001 y fue director del Museo del Prado de 1993 a 1994.

Era colaborador habitual del diario «El País». Además trabajó como crítico de arte para otros medios medios nacionales e internacionales, como las revistas «Goya», «Revista de Occidente», «Arte y Parte», «Flash Art», «Artforum» o «Parkett».

Durante su trayectoria participó en numerosos cursos, congresos y seminarios internacionales sobre arte, habiendo sido invitado por las universidades de Princeton y Florencia, el Warburg Institute de Londres y el Museo del Louvre.

También dirigió colecciones de arte en distintas editoriales: Turner, Alianza Forma, Mondadori, Electa y Tf. Editores. Su labor como publicista ha sido reconocida con el premio del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, 1985, y el puesto de finalista del premio Nacional de Ensayo en 1987.

Concibió el arte como arte, sin importar el tiempo, por eso conjugaba tan bien lo pasado y lo presente. Así lo decía en su última entrevista con ABC: «Siempre he pensado que la separación entre el arte del pasado y del presente es artificiosa, entre otras cosas, porque el arte cambia, pero no progresa, como así lo acredita el hecho de que no sea incompatible el seguimiento de lo emergente con el disfrute simultáneo de todo lo anterior».

Entre sus numerosas publicaciones podemos destacar: «Edición crítica de Los diálogos de la pintura de Vicente Carducho 1633» (1979), «Teoría de la pintura del siglo de oro» (1981), «El Guernica de Picasso» (1981), «España: medio siglo de arte de vanguardia: 1939-1985» (1985), «El arte visto por los artistas» (1987), «Imágenes de lo insignificante. El destino histórico de las vanguardias en el arte contemporáneo» (1987), «Del futuro al pasado. Vanguardia y tradición en el arte español contemporáneo» (1989), «La novela del artista» (1990), «Artistas españoles entre dos fines de siglo: de Eduardo ­Rosales a Miquel Barceló» (1991), «Velázquez» (1991), «La senda extraviada del ­arte» (1992), «Enciclopedia del arte español contemporáneo» (1992), «Escultura española actual» (1992), «Breve historia del Museo del Prado» (1994), «El Greco» (1995), «La imagen romántica de España. Arte y arquitectura del siglo XIX» (1995), «El siglo XIX en el Museo del Prado» (1996), «Las meninas de Velázquez» (1996), «Goya» (1996), «Rafael» (1997), «Paisajes de luz y muerte: la pintura española del 98» (1998), «El arte contemporáneo» (2001), «Miquel Barceló. El taller de esculturas» (2002), «Caneja» (2003) o «La constelación de Vulcano. Picasso y la escultura del hierro del siglo XX» (2004).